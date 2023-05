Petite révolution en santé mentale à Québec

L’organisme PECH se prépare à ouvrir un nouveau centre qui mise sur les soins du corps pour traiter les personnes qui vivent avec des traumatismes multiples, notamment des itinérants. Baptisée Bifröst, la nouvelle ressource s’appuie sur une approche inédite au Québec et au Canada.

Les personnes ciblées par le service ont vécu des « traumatismes multiples », souvent dans l’enfance, et sont presque toutes toxicomanes. Depuis quelques années, l’équipe de PECH constate que ses interventions ont des « résultats mitigés » auprès d’elles, explique son directeur, Benoît Côté.

L’organisme évalue que 80 % des personnes qui utilisent ses services ont été exposées à des traumatismes avant l’âge adulte. Avec elles, les approches d’intervention classiques comme le suivi communautaire d’intensité variable ont leurs limites.

« Ils ne sont pas disposés à entendre ce qu’on a à dire parce que leur système nerveux est dérégulé. […] Il y a un blocage. »

En s’inspirant de modèles différents développés en Europe, l’équipe a commencé à leur offrir des services dits « psychocorporels » qui « dénouent le système nerveux », poursuit-il.

Massages sur vêtements, yoga adapté aux traumatismes, techniques respiratoires, technique TRE (des exercices de tremblements utilisés par certains thérapeutes pour traiter les traumas), etc.

Chez certaines personnes, ce type de traitements donne des résultats « vraiment étonnants », avance Annick Laliberté, adjointe à la direction des services psychosociaux chez PECH.

Elle donne l’exemple d’Hubert, un habitué des services de crise depuis 20 ans, ayant de lourds problèmes de consommation. « Il nomme avoir vécu beaucoup de choses difficiles quand il était jeune, dans sa famille. Lui-même a perdu la garde de ses enfants. »

Pour ne pas compromettre ses chances de réadaptation, elle lui a donné un nom d’emprunt lors de l’entrevue. Hubert a « expérimenté le TRE avec une praticienne quand il était dans une ressource d’hébergement. Rapidement, dans les premières semaines, il y a eu une baisse des consultations à l’urgence, la personne est en mesure de s’ouvrir sur des sujets difficiles. »

Trois mois plus tard, sa consommation a diminué. « Il est en train de réfléchir à comment il peut faire des choix différents. »

Une minute à la fois

Mme Laliberté vante aussi les bienfaits de la massothérapie chez les personnes « multi-éprouvées ». « Tout humain a besoin d’être touché dans la vie, c’est d’ailleurs la première chose qu’on fait après un accouchement, mettre le bébé en contact avec la peau de sa mère. Quand on a été agressé sexuellement, la massothérapie, ce n’est pas toujours facile. Mais chez nous, c’est adapté. Les gens sont massés avec vêtements, sans huile. Souvent on commence dans une position assise. »

La durée des traitements aussi est « adaptée ». En commençant parfois par deux ou trois minutes à peine. Ce « contact à l’autre dans un contexte de sécurité » peut ensuite ouvrir des portes pour la personne, poursuit-elle. Les gens peuvent « augmenter leur présence de massage et, ensuite, être en relation dans l’intimité. »

En attendant l’ouverture de Bifröst dans Saint-Roch, PECH loue un local pour offrir les soins. Le nouveau bâtiment sera érigé près du stationnement Saint-Vallier, rue Caron. Une acquisition financée grâce à un prêt de la Ville en février dernier.

Les soins seront prodigués au rez-de-chaussée et 50 logements sociaux seront aménagés aux étages (sans lien avec les utilisateurs du service). L’organisme cherche désormais des fonds pour financer les soins eux-mêmes, l’équivalent de 500 000 $ par an. Des discussions ont débuté avec le Centre intégré universitaire en santé et services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale et PECH espère se trouver des mécènes.

Une petite révolution

En entrevue, Benoît Côté déplore qu’il n’y ait pas de programme de financement consacré à l’innovation dans son domaine, comme c’est le cas dans bien des filières économiques. Il répète que Bifröst est une « véritable révolution copernicienne ».

« On a la conviction qu’on ne peut plus continuer à travailler avec des approches classiques », dit-il. Les personnes avec des traumas multiples ne sont pas dans des dispositions pour dialoguer. « On pourrait leur en parler pendant des années. Si ça ne passe pas par le corps pour aller à la tête, on est foutus. »

Lorsqu’on lui fait remarquer que cela peut avoir l’air ésotérique, il rétorque que « la nouveauté, c’est qu’on vient intégrer le corps dans l’intervention ». « Notre corps est bien fait, mais il est complexe. Tout ça travaille ensemble ».

Selon les recherches assez fouillées menées par l’organisme, il n’y a pas d’équivalent au Bifröst au Canada. PECH a toutefois identifié sept centres en Europe travaillant avec des approches similaires, dont le Beacon House, en Angleterre, qui se spécialise dans le traitement des traumas, notamment chez les jeunes enfants.

Il s’agit d’un « nouveau courant de la psychiatrie alternative », poursuit le directeur de PECH. « Toutes les dimensions du corps ont été négligées depuis 30 ans. On ne s’adresse qu’au système nerveux central des personnes, on médicamente beaucoup. »

Dans la mythologie norvégienne, le « bifröst » est une sorte d’arc-en-ciel reliant la terre et le ciel. PECH a retenu l’expression pour sa référence au « pont » et à la « transformation ».

Pour Benoît Côté, l’ampleur des ambitions de la Ville en la matière commande l’innovation. « Si on veut vraiment marquer le coup, diminuer l’itinérance à Québec, c’est incontournable. Il va falloir développer des alternatives de traitement en toxicomanie, en santé mentale. »