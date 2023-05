Des fonds publics pour avoir des juges bilingues

Le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, s’indigne du fait que le Conseil de la magistrature du Québec (CMQ) a dépassé son budget annuel de plus de 40 % l’an dernier, entre autres pour contester des dispositions de la Charte de la langue française et faire valoir son droit d’exiger le bilinguisme chez les juges.

Le CMQ, qui veille au travail d’environ 450 juges, a dépensé tout près de 1,1 million de dollars dans la bataille judiciaire au sujet du bilinguisme des juges. Il s’agit là du plus important dépassement de coûts rapporté par le CMQ dans son budget annuel 2022-2023.

« Le fait que plus de 1,1 million de dollars aient été puisés à même les poches des contribuables pour contester une loi dûment adoptée par leurs représentants élus à l’Assemblée nationale n’est pas acceptable », a fait savoir le ministre Jolin-Barrette au Devoir. « Cela ne fait nullement partie du mandat du Conseil de la magistrature. »

Le CMQ estime quant à lui que ce type de dépenses est lié à certaines de ses responsabilités, dont celle d’améliorer l’administration de la justice et de « favoriser l’efficacité et l’uniformisation de la procédure devant les tribunaux ».

Six dossiers judiciaires

Dans une lettre transmise au sous-ministre de la Justice le 28 avril, le CMQ détaille les raisons pour lesquelles ses dépenses ont été de près de 4,6 millions l’an dernier, au-delà du budget alloué de 3,2 millions.

« L’écart entre l’enveloppe projetée et les dépenses réelles [pour l’exercice 2022-2023] s’explique par le fait que le Conseil a été appelé à assumer, en 2022, ses fonctions dans le contexte de six dossiers judiciaires », écrit la présidente du CMQ et juge en chef de la Cour du Québec, Lucie Rondeau.

Des six dossiers, celui concernant le bilinguisme a engendré la plus grande utilisation des fonds publics. La juge Rondeau — à qui la Cour supérieure a donné raison — estime qu’il est tout à fait possible d’exiger aux juges de maîtriser l’anglais, et ce, pour des raisons d’efficacité des tribunaux.

Le ministre Jolin-Barrette, lui, voit les choses autrement. Il a légiféré pour interdire l’exigence systématique du bilinguisme. Cette interdiction, qui apparaît désormais à l’article 12 de la Charte de la langue française, est à nouveau contestée par le CMQ en Cour supérieure.

Pas de « contrôle » des parlementaires

Les dépassements de coûts au CMQ ont été révélés la semaine dernière, lors de l’étude des crédits du ministère de la Justice — un exercice annuel de reddition de comptes mené à l’Assemblée nationale.

La députée indépendante Marie-Claude Nichols a cherché à savoir comment cette hausse de dépenses pouvait être justifiée. Devant elle, le ministre de la Justice a rappelé que le CMQ était libre de dépenser son budget « comme il le souhaite ».

« Je trouve ça extrêmement préoccupant qu’un organisme dépasse de plus d’un million son budget, qui est connecté directement sur le fonds consolidé, et qu’il ne soit pas assujetti au contrôle des parlementaires. Ça me préoccupe hautement », a-t-il néanmoins déclaré.

Différend sur les horaires des juges

Dans sa lettre du 28 avril au sous-ministre de la Justice, la juge Rondeau fournit des explications à propos des dépassements de coûts au CMQ. Outre le dossier du bilinguisme, la querelle au sujet de la réorganisation des horaires des juges a entraîné des dépenses de près de 636 000 $ en 2022-2023.

Le différend découle de la décision de la juge Rondeau de réduire le temps que les juges passent sur le banc. Le ministère de la Justice estimait que ce choix pouvait mettre à risque 50 000 causes criminelles en raison des délais qu’il causerait. La discorde a finalement été résolue avec l’aide d’un facilitateur dont les services ont coûté 25 000 $.

Le CMQ a par ailleurs dépassé l’enveloppe budgétaire qui lui avait été allouée pour la rémunération du personnel. « En bref, le budget de 535 000 $ octroyé pour 2022-2023 équivalait à la rémunération de 7 employés alors que le Conseil compte plutôt 8 effectifs », justifie entre autres la juge Rondeau. Elle termine sa correspondance en demandant à nouveau une rencontre sur « les divers besoins du [CMQ] sur le plan des ressources humaines et technologiques nécessaires pour assumer ses responsabilités ».