Lionel Carmant estime que les chiffres valident sa réforme de la DPJ

Le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, juge que le taux « historiquement bas » de signalements retenus par la DPJ l’an dernier confirme le succès de sa réforme. Davantage de jeunes sont redirigés vers les services de proximité appropriés et de moins en moins nécessitent une protection, se réjouit-il.

« Satisfait » du travail accompli depuis que Régine Laurent a rendu publiques les 65 recommandACTIONS de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, il y a maintenant 24 mois, le ministre Carmant se dit prêt à lancer la « phase deux » de trois de sa refonte de la DPJ.

Les 31 mesures de la « phase un » ne sont « pas complétés, complétés », convient le ministre en entrevue avec Le Devoir, dans le cadre du deuxième anniversaire du dépôt du rapport Laurent, mais « on est suffisamment en action pour dire qu’on peut passer à la prochaine étape ». « Tous les points sont bien amorcés dans la phase un », lance-t-il.

À pareille date l’an dernier, l’élu de la Coalition avenir Québec avait calculé avoir complété onze des « recommandACTIONS » de la Commission, en plus d’en avoir « mis en chantier » les deux tiers. Il nous a été impossible d’obtenir de telles données cette fois-ci, car la prochaine mise à jour est attendue pour juin.

Qu’à cela ne tienne, la réforme du Dr Carmant, intitulée « s’engager pour nos enfants », a fait ses preuves, selon le principal intéressé. « Cette année [2022-2023], pour la première fois depuis qu’on est au gouvernement, s’il y a une augmentation des signalements, ça va être minime : on serait à 136 000 à peu près, versus 132 000 l’an dernier [2021-2022] », affirme-t-il.

Il s’agit d’une augmentation d’environ 3 %. En comparaison, ce total avait augmenté de 12,5 % entre les années financières 2020-2021 et 2021-2022.

« Et surtout, aussi, le nombre de signalements retenus est au plus bas qu’il a jamais été à 31,3 %, parce que les services sont fournis », s’enorgueillit M. Carmant. En protection de la jeunesse, un signalement « retenu » porte un intervenant à évaluer les besoins de protection d’un jeune et peut mener jusqu’à un placement en centre jeunesse ou en famille d’accueil.

La progression enregistrée dans les données de la DPJ prend racine dans la phase un de la réforme, qui a permis de mettre sur pied de meilleurs services de première ligne pour les jeunes, estime le ministre. En activant la phase deux de sa réforme, il vise à faciliter le passage des enfants à même le système de protection de la jeunesse, puis à les accompagner lors du passage à l’âge adulte.

Nouveau pan de la réforme Carmant

Le gouvernement caquiste profitera donc des prochains mois pour « réviser l’offre de services en hébergement jeunesse », pour déployer de nouvelles « normes et pratiques » dans le réseau, mais d’abord et avant tout, pour instaurer et nommer un commissaire au bien-être et aux droits des enfants.

La création d’un tel poste, qui figurait au sommet de la liste de Régine Laurent lors de la présentation de son rapport, devra passer par un projet de loi. M. Carmant l’avait promis l’an dernier, avant les élections.

Or, l’imposante réforme du réseau de la santé de son collègue Christian Dubé, visant à lancer l’agence Santé Québec, ralentit le travail du ministre. Ses équipes sont occupées par l’étude du projet de loi 15 « visant à rendre le système de santé et de services sociaux plus efficace », convient-il. Impossible, donc, de rédiger un nouveau projet de loi pour créer le poste de commissaire. Du moins, pour l’instant.

« Dès que le projet de loi 15 sera entériné, nous, on sera prêt », soutient l’élu caquiste, qui assure que cocher cette case du rapport Laurent est une « priorité ». « Ça prend un projet de loi pour bien définir son rôle et s’assurer de sa pérennité. »

Déjà qualifié d’« ombudsman » de la DPJ, le commissaire aura un rôle de « porte-parole du bien-être de tous les enfants », résume M. Carmant. « Idéalement, les autres commissaires ou protecteurs [du citoyen et de l’élève] pourraient être assujettis à son influence », laisse-t-il entrevoir.

Et la Charte ?

En mai 2021, Régine Laurent avait placé la rédaction d’une « Charte des droits de l’enfant » au deuxième rang de sa liste de 65 recommandACTIONS, juste après le commissaire. Celle-ci avait pour objectif d’« énoncer les droits fondamentaux des enfants » et de les protéger.

En rendant publiques les grandes lignes de sa réforme, à la fin 2021, M. Carmant avait prévu lancer dès la phase deux un « chantier au regard d’une charte des droits de l’enfant ». Mais ce chantier se fait toujours attendre. Interrogé sur ses intentions par rapport à cette recommandation phare du rapport Laurent, l’élu convient qu’il faudra attendre un peu plus longtemps.

« Ça sera probablement dans la phase trois », dit-il.

Au moment de déposer son rapport, Mme Laurent avait affirmé qu’il faudrait au mieux six ans pour compléter les étapes dressées dans son volumineux rapport. Deux ans après son dépôt, Lionel Carmant ne se fait pas d’illusion. « Comme je l’ai dit, je suis satisfait de la progression, mais c’est sûr qu’on a encore beaucoup de travail à faire. »