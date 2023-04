Le ministre Lacombe mandate quatre experts pour sauver la langue française

En marge de l’adoption par le Sénat de la loi C-11, qui forcera les géants du numérique à financer et à promouvoir du contenu canadien, le ministre québécois de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, a annoncé qu’il s’entourerait d’un groupe d’experts qui le conseilleront sur les meilleures façons d’améliorer la place de la langue française dans l’environnement numérique.

Le ministre s‘adressait vendredi en début d’après-midi à plusieurs centaines de convives réunis par le Conseil des relations internationales de Montréal (CORIM).

Le ministre a indiqué avoir sollicité lui-même l’ancienne ministre péquiste de la Culture et des Relations internationales Louise Beaudoin, l’ancien délégué général du Québec à Paris et administrateur de l’Organisation internationale de la Francophonie, Clément Duhaime, la professeure titulaire à la Faculté de droit de l’Université Laval et titulaire de la Chaire de recherche UNESCO sur la diversité des expressions culturelles, Véronique Guèvremont, ainsi que Patrick Taillon, codirecteur du Centre d’études en droit administratif et constitutionnel de l’Université Laval, où il est également professeure titulaire à la Faculté de droit.

Ces quatre experts auront pour mandat de conseiller le ministre sur les différents outils à privilégier et les avenues envisageables, qu’elles soient législatives ou non, pour assurer la pérennité de la langue française et de la culture québécoise.