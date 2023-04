Le numérique, une menace au français, dit Girard

Les plateformes numériques sont une des deux plus grandes menaces au fait français, et la « loi 96 » n’offre pas les outils nécessaires au Québec pour combattre cette réalité, selon le ministre des Finances, Eric Girard.

C’est ce qu’a indiqué l’élu de la Coalition avenir Québec, également responsable des relations avec les Québécois d’expression anglaise, au sortir d’une séance de commission parlementaire à Québec, jeudi.

« Le numérique, c’est les grandes compagnies multinationales américaines qui dominent, et ça se passe en anglais. Alors, c’est difficile de contrer l’influence de l’anglais dans le numérique », a-t-il convenu en mêlée de presse, quelques minutes après l’étude des crédits du Secrétariat aux relations avec les Québécois d’expression anglaise.

M. Girard observe « deux endroits où le français est plus vulnérable » au Québec : le numérique et les milieux de travail.

Or, le gouvernement a légiféré l’an dernier pour réduire l’utilisation de l’anglais et d’autres langues tierces sur le marché du travail. La loi 96 « sur la langue officielle et commune du Québec, le français » étend notamment la portée de la Charte de la langue française aux entreprises de 25 à 49 employés. « Là, je pense qu’on peut faire une différence », a observé M. Girard jeudi après-midi.

Dans le monde numérique, la donne change. « C’est extrêmement difficile », a admis le ministre des Finances jeudi. « On donne des outils au ministère de la Culture pour faire la promotion du numérique en français, on va augmenter le contenu numérique en français. Mais ça n’empêchera pas la présence dominante, toujours, de l’anglais dans le numérique. »

Protéger la « spécificité québécoise »

Le gouvernement de François Legault exige depuis sa réélection que le gouvernement fédéral protège, par le biais de ses pouvoirs en matière de télécommunications, la « spécificité québécoise » dans le contenu culturel diffusé au Canada. En février, l’Assemblée nationale a d’ailleurs adopté à l’unanimité une motion exigeant d’Ottawa qu’il inclue dans son projet de loi C-11 sur le contenu en ligne un mécanisme permettant d’assurer une meilleure représentation des créations québécoises à travers le Canada.

Cette motion n’a pas eu l’effet escompté. Le gouvernement de Justin Trudeau lui a opposé une fin de non-recevoir dans les heures qui ont suivi ; approuvée par le Sénat jeudi, la loi sera incessamment sanctionnée.

Pour éviter de se retrouver le bec à l’eau, le ministre québécois de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, avait admis en entrevue au Devoir qu’il pourrait légiférer et serrer la vis à Netflix, Spotify et compagnie. « Tout ce qu’on veut, c’est renforcer la protection de la spécificité québécoise », avait-il dit à la fin du mois de février.

Le ministre de la Langue française, Jean-François Roberge, a lancé en début d’année le Groupe d’action pour l’avenir de la langue française, sorte de table ronde autour de laquelle siège une poignée de ministres du gouvernement de François Legault. Ceux-ci ont pour objectif de déposer un plan d’action pour renverser le déclin du français. Jusqu’ici, cependant, il n’a pas été question de rouvrir la loi 96.