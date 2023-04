Charette défend la chasse à l’arbalète des cerfs de Virginie en Montérégie

Québec défend son droit d’ouvrir une période de chasse à l’arbalète des cerfs de Virginie pour contrôler la surpopulation dans les parcs nationaux de la Montérégie. « On ne viole aucune règle », a répliqué jeudi le ministre de l’Environnement, Benoit Charette, à l’avocate Anne-France Goldwater.

Mercredi, Me Goldwater, qui conteste en ce moment même la décision de la Ville de Longueuil d’abattre 100 cerfs de Virginie à l’arbalète dans le parc Michel-Chartrand, avait vivement dénoncé l’intention gouvernementale d’autoriser une opération du même genre dans certains parcs nationaux.

« Je ne peux que déplorer — et vraiment déplorer — que le ministre ait pris une telle décision alors que nous sommes tous dans une salle d’audience », avait-elle lancé, avant d’ajouter que « c’est comme se moquer du processus judiciaire ».

Interrogé à ce sujet à la sortie de la période des questions jeudi, le ministre Charette a rappelé qu’un projet de règlement devra être déposé avant qu’une opération ne soit mise en branle. Jusqu’ici, l’élu caquiste n’a laissé filtrer que quelques informations sur ses intentions, par exemple que l’abattage ne se fera « vraisemblablement » qu’à l’arbalète.

« C’est une commission parlementaire, donc, non, il n’y a pas de violation de règles », a-t-il affirmé lorsqu’interrogé sur les propos de Me Goldwater.

Saga judiciaire

L’an dernier, la Ville de Longueuil a demandé l’autorisation au ministère de la Faune et des Parcs pour abattre une centaine des cerfs de Virginie qui s’étaient amassés dans le parc Michel-Chartrand, en plein coeur de la municipalité. Après avoir obtenu le feu vert de Québec, la Ville a vu son opération de mise à mort être freinée par la Cour d’appel, en attendant que la Cour supérieure du Québec évalue sa validité. C’est dans cette cause que Me Goldwater plaide.

Or, dans divers secteurs de la Montérégie, les cerfs de Virginie s’accumulent. À Boucherville, par exemple, on peut observer ces bêtes jusque dans les rues. Tout comme Longueuil, elle proscrit le nourrissage des cerfs sur son territoire, mais n’a pas le pouvoir sur les parcs nationaux situés dans les environs.

Le gouvernement du Québec sait depuis déjà quelques années que le parc national des Îles-de-Boucherville et celui du Mont-Saint-Bruno sont aux prises avec une surpopulation de cerfs de Virginie. Selon les données fournies au Devoir par la Société des établissements de plein air du Québec, basées sur un inventaire mené en 2021, on compterait par exemple plus de 300 cerfs au parc national des Îles.

Cela signifie que la densité est de 30 bêtes par kilomètre carré, soit six fois le nombre que pourrait soutenir cet écosystème. Pour réduire ce cheptel en croissance à un seuil viable, et ainsi protéger la végétation et d’autres espèces de ce parc national, il faudrait éliminer 250 cerfs.

« Bien-être » des bêtes

Selon Benoit Charette, cette surpopulation « manifeste » met à risque la santé du cheptel. « Je sais que certaines personnes peuvent s’émouvoir du sort des cerfs, mais je dis à ces personnes-là que ce sont des bêtes qui souffrent, présentement. Elles sont trop nombreuses sur un territoire donné. Elles peuvent finir par manquer de nourriture », a-t-il analysé.

« Donc, c’est tout simplement pour le bien-être de ces espèces-là », a-t-il ajouté.

Mercredi, l’élu de Deux-Montagnes avait affirmé que son projet de règlement serait déposé « dans les prochaines semaines ». La viande issue de la chasse sera offerte à des organismes communautaires, a-t-il affirmé jeudi.

Avec Alexandre Shields