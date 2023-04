L’opposition ne croit pas François Legault

Contrairement à ce qu’il a affirmé, François Legault connaît le coût du nouveau projet de troisième lien, estiment les oppositions, qui l’accusent notamment de faire preuve d’aveuglement volontaire.

Mercredi, M. Legault a soutenu qu’il n’avait pas été informé du coût de la version du projet destinée au transport en commun, pourtant inclus dans des documents rendus publics, où ces chiffres sont caviardés.

Le député de Québec solidaire Étienne Grandmont ne croit pas M. Legault, qui a affirmé avoir consulté une version courte d’analyses où le coût n’apparaît pas.

« Je pense qu’il les connaît, je ne peux pas croire qu’il ne les connaît pas », a-t-il dit jeudi en point de presse.

La députée libérale Madwa-Nika Cadet a également estimé que M. Legault ne peut pas prétendre ignorer les coûts du nouveau projet, mêmes préliminaires.

« C’est de l’aveuglement volontaire, a-t-elle dit en point de presse. Soit qu’il ne les a pas regardés, mais que ça fait bien son affaire de ne pas les regarder, c’est soit il les a vus, puis il ne veut pas les divulguer. Mais, dans tous les cas, on semble vouloir montrer les chiffres qui font notre affaire, puis de cacher ceux qui ne font pas notre affaire. »

Le Parti québécois a également soulevé des doutes en soulignant que M. Legault a une formation de comptable.

« Je pense qu’il y a deux options : soit le premier ministre fait preuve d’un manque de rigueur absolument aberrant, soit il se moque de nous », a-t-il dit.

M. Legault a répété jeudi que les chiffres dont dispose le gouvernement, qu’il n’a pas vus, sont des estimations sommaires. Il a souligné que le mode de transport collectif, métro ou autre, reste encore à déterminer, ce qui aura un impact sur le projet.

« Ce qu’on me dit, c’est que ce sont des estimés qui sont très sommaires et qu’il y aurait un risque de les rendre publiques », a-t-il dit aux journalistes avant la période des questions.

M. Legault a affirmé qu’il n’avait pas demandé à connaître le chiffre, malgré son caractère hypothétique.

« Non, je ne le connais pas », a-t-il assuré.

La présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, n’a pas voulu dire si elle connaît le montant estimé.

« Je ne discuterai pas de ça », a-t-elle éludé.

Son collègue Jonatan Julien, ministre des Infrastructures, a quant a lui pris l’engagement de rendre le chiffre public, le moment venu.

« On va faire les choses dans l’ordre, a-t-il pondéré. Quand on aura un chiffre crédible d’estimation, on va le révéler. »