Le gouvernement Legault ne financera pas le projet GéoLAGON

Le projet GéoLAGON, envisagé notamment dans le secteur de Charlevoix et qui prévoit la construction de centaines de chalets hôteliers, « n’a pas d’acceptabilité sociale », a tranché mercredi la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, écartant l’idée d’un financement en provenance de Québec. Le promoteur réplique qu’il a déjà obtenu tout le soutien financier dont il a besoin pour ce projet, en misant sur le secteur privé.

« Est-ce que vous qualifieriez ce projet-là de durable ? » a demandé mercredi à la ministre Proulx le député de Québec solidaire Étienne Grandmont, dans le cadre de l’étude des crédits budgétaires du ministère du Tourisme. « Je ne les ai jamais rencontrés [les promoteurs du projet] et tant qu’il n’y aura pas d’acceptabilité sociale, ce qu’il ne semble pas y avoir, il n’y aura pas d’aide du gouvernement du Québec ou du ministère du Tourisme » accordé à ce projet, a alors répondu la ministre.

Depuis l’an dernier, le promoteur Louis Massicotte tente d’obtenir les autorisations municipales nécessaires pour bâtir un village de quelque 300 chalets hôteliers dans un secteur forestier de Petite-Rivière-Saint-François, où serait aussi aménagé un immense bassin artificiel où la température serait maintenue à 39 °C en ayant recours à la géothermie.

Ce projet, destiné essentiellement à une clientèle de passage, a soulevé plusieurs inquiétudes dans les derniers mois. Dans un rapport réalisé plus tôt ce mois-ci pour le compte de la municipalité de Petite-Rivière-Saint-François, la Réserve de la biosphère de Charlevoix constatait qu’il faudrait installer des panneaux sociaux sur une superficie équivalant à quatre terrains de football afin de produire l’énergie nécessaire pour alimenter ce village en électricité.

Le rapport notait aussi qu’il faudrait forer 206 puits de géothermie pour réaliser le projet de lagon géothermique évoqué, ce qui pourrait endommager la nappe phréatique. L’organisme a aussi évoqué de possibles déversements de produits servant à l’entretien de cet immense lagon.

Financement privé

Devant les inquiétudes que soulève ce projet, la MRC de Charlevoix a d’ailleurs adopté en février dernier une résolution venant bloquer tout développement en zone forestière dans la région pendant 90 jours. Le promoteur derrière ce projet, Louis Massicotte, demeure toutefois confiant qu’il pourra réaliser celui-ci. Il accorde d’ailleurs peu d’importance à l’opposition de la ministre du Tourisme à ce développement.

« C’est un projet privé sur un terrain privé sans aucune subvention. Et on n’a aucune demande de subvention de prévue auprès du ministère ou auprès du gouvernement », insiste le promoteur, en entrevue au Devoir. Au bout du fil, il assure que son projet se veut « carboneutre » en misant sur la géothermie et l’énergie solaire, sans perturber l’environnement.

« Ce qu’on comprend de notre côté concernant l’acceptabilité sociale dans Charlevoix, c’est davantage la quantité d’unités qui est questionnée et on comprend ça. C’est pour ça qu’on est en train de réviser le projet », ajoute M. Massicotte. Une première phase du projet pourrait ainsi prévoir 186 chalets hôteliers dans le secteur, plutôt que 306, évoque-t-il.

Louis Massicotte souhaite à terme répéter le développement qu’il prévoit réaliser dans le secteur de Charlevoix dans trois autres régions de la province, pour un total de quatre villages qui totaliseraient 1200 chalets hôteliers. Pour l’aider à concrétiser cette aventure, le promoteur a annoncé plus tôt cette semaine qu’une institution financière du Royaume-Uni – qui n’a pas été nommée – s’est montrée ouverte à accorder un financement pouvant atteindre 250 millions de dollars pour chacun de ces quatre villages.

En début d’année, l’investisseur français en énergies propres Kyotherm avait par ailleurs été annoncé comme partenaire du projet de GéoLAGON à hauteur de 140 millions de dollars. « Notre modèle financier est entièrement bouclé maintenant », avance ainsi Louis Massicotte, qui n’a toutefois pas encore obtenu les autorisations nécessaires de la municipalité de Petite-Rivière-Saint-François afin que son projet aille de l’avant.