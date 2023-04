Québec demande un «état de la situation» au cégep de Saint-Hyacinthe

La ministre de l’Enseignement supérieur, Pascale Déry, a demandé à son ministère un « état de la situation » face aux « allégations qui sont préoccupantes » au cégep de Saint-Hyacinthe.

Le Devoir rapportait mercredi qu’il y a un climat tendu au cégep entre des employés et la direction. La commission des études est au centre d’une controverse, le roulement de personnel administratif est critiqué et des profs du département d’informatique sont préoccupés par le taux d’abandon et d’échec élevé chez leurs étudiants.

« Il y a des allégations qui sont préoccupantes. Ça concerne le taux de réussite, la diplomation. Il y a vraiment un climat qui semble être tendu. J’ai demandé un état de situation au ministère, j’attends les résultats et on verra ce qu’il en est », a souligné la ministre, lorsque questionnée à ce sujet en mêlée de presse. C’est mercredi matin qu’elle a pris connaissance de la situation, à la suite du reportage du Devoir.

Avec Marie-Michèle Sioui