25 000$ pour la médiation avec la juge Rondeau

Les trois mois de médiation entre le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, et la juge en chef de la Cour du Québec, Lucie Rondeau, ont coûté plus de 25 000 $ aux contribuables québécois.

En janvier, le ministre et la juge ont retenu les services du juge à la retraite Jacques Chamberland pour trouver un terrain d’entente au sujet de la réorganisation des horaires des juges. Les deux parties en sont finalement arrivées à un compromis vendredi.

Le salaire d’un facilitateur comme le juge Chamberland est « fixé, par voie réglementaire, à 300 $ l’heure », a rappelé mardi le ministre Jolin-Barrette lors de l’étude des crédits budgétaires de son ministère.

« Honnêtement, je n’ai pas eu la facture du juge Chamberland, parce qu’on vient de régler la situation », a-t-il ajouté. Il a ensuite précisé que les honoraires du juge s’élevaient à 25 119 $, mais qu’il s’agissait d’un « chiffre préliminaire ». Le ministre répondait aux questions du député Guillaume Cliche-Rivard, de Québec solidaire.

Le différend entre l’élu et la juge Rondeau a pris naissance lorsque cette dernière a décidé de réduire, à compter de septembre 2023, le temps que les juges passent sur le banc. À compter de septembre 2023, les 160 juges de la Cour du Québec en Chambre criminelle ne siégeaient donc qu’un jour sur deux, plutôt que deux jours sur trois.

Le ministère de la Justice estimait qu’en vertu de cette décision, pas moins de 50 000 causes criminelles par an pourraient dépasser les délais de 18 mois fixés par l’arrêt Jordan.

L’entente finalement conclue vendredi prévoit que Québec créera 14 postes de juge supplémentaires à la Cour du Québec et nommera ainsi 14 nouveaux titulaires. De son côté, la magistrature augmentera sa charge de travail annuelle, en ajoutant 17 jours siégés pour les années judiciaires de 2023 à 2025, et 6 jours entre le 1er septembre et le 31 décembre 2025.

M. Jolin-Barrette et Mme Rondeau ont également convenu d’objectifs d’efficacité à atteindre d’ici la fin de 2025, pour s’assurer du « bon fonctionnement du système de justice ». La magistrature devra, par exemple, clore 87,7 % des causes en 18 à 30 mois. Un suivi trimestriel sera effectué, et le ministère de la Justice s’assurera de fournir des statistiques sur l’avancement des causes.