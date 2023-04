Nouveau plaidoyer pour sauver l’hôpital de Lachine

La mairesse de Lachine et des membres de la communauté médicale montréalais lancent un nouveau cri du coeur pour préserver les soins intensifs de l’hôpital de Lachine, mais aussi les urgences de l’établissement, où le nombre de visites a augmenté cette année.

Il s’agit de la « seule chose responsable à faire » étant donné l’importance que revêt l’hôpital de Lachine pour la population de l’ouest de l’île de Montréal, estime la mairesse de Lachine, Maja Vodanovic.

Selon des données internes obtenues par Le Devoir, le nombre de visites aux urgences de l’hôpital de Lachine est passé de 15 056 en 2021-2022 à 19 517 en 2022-2023. Cela représente une hausse par rapport à l’année prépandémique 2018-2019, où le chiffre s’élevait à 18 985. « On ne peut pas dire que ce sont des visites superflues, loin de là », souligne la cheffe du Département régional de médecine générale (DRMG) de Montréal, la Dre Ariane Murray.

Or, à l’heure actuelle, le Centre universitaire de santé McGill (CUSM), auquel est affilié l’hôpital de Lachine, envisage deux scénarios pour l’avenir de l’établissement : conserver sa mission communautaire ou changer de vocation pour devenir un centre traitant des soins moins aigus et plus chroniques.

Maintenir les soins intensifs et les urgences de l’hôpital est nécessaire puisque la population des environs est aux prises avec davantage de comorbidités et d’enjeux socioéconomiques, soutient la Dre Geneviève Chaput, présidente du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) de l’Hôpital de Lachine. « Les patients qui viennent obtenir des soins […] ils nous le disent : on est inquiets. Où est-ce qu’on va aller ? »

Heures «similaires à celles de l’épicerie»

Depuis la mi-février, l’urgence de l’hôpital de Lachine fonctionne de 8 h à 22 h pour les patients qui y arrivent par leurs propres moyens. « Les ambulances transportant des patients ayant besoin de soins aigus seront réorientées vers d’autres hôpitaux », peut-on lire sur le site Web de l’établissement.

« Comment peut-on justifier que notre urgence soit ouverte à des heures similaires à celles de l’épicerie ? » questionne Geneviève Chaput. D’autant que les hôpitaux avoisinants sont débordés, souligne-t-elle.

Les équipes de l’hôpital de Lachine sont mobilisées pour faire leur part, affirme la Dre Chaput. « Elles trouvent ça difficile de ne pas pouvoir travailler comme elles l’ont fait auparavant avec les urgences complètes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et avec tous les services dont la population a besoin. »

Pendant que le CUSM réfléchit au sort qui sera réservé à l’hôpital de Lachine, les citoyens des environs sont « un peu pris en otage là-dedans », dit Ariane Murray.

Joint par Le Devoir, le CUSM assure que la « meilleure solution » sera trouvée pour assurer l’avenir de l’hôpital. « Notre décision tiendra compte des nombreux échanges fructueux et des interactions avec de multiples intervenants, dont un groupe de travail multidisciplinaire, les élus, le comité de l’hôpital de Lachine du CMDP du CUSM, le Département régional de médecine générale (DRMG), ainsi que du désir de répondre aux attentes de la population », écrit Gilda Salomone, chef du service des communications.

Une annonce à ce sujet sera faite à la fin du mois, précise Mme Salomone.

Un point de presse du député libéral de Marquette, Enrico Ciccone, est prévu en début d’après-midi à l’Assemblée nationale. Il sera notamment accompagné de son collègue André Fortin, porte-parole de l’opposition officielle en matière de santé, ainsi que de citoyens du comité Sauvons l’hôpital de Lachine.

D’autres détails suivront.