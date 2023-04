De nouvelles aires protégées pour le caribou dès juin, dont dans le Pipmuacan

La stratégie québécoise de protection du caribou, prévue pour juin, comportera de nouveaux projets d’aires protégées, et le secteur du réservoir Pipmuacan est visé. C’est un important changement de cap pour le gouvernement de François Legault.

Le ministre Benoit Charette a confirmé la nouvelle mardi, dans le cadre de l’étude des crédits budgétaires du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP), à Québec. « Il y aura des aires protégées de confirmées dans les prochaines semaines. Je ne commencerai pas à les nommer, […] mais il y aura aussi des mesures de protection du côté du Pipmuacan », a-t-il dit, en réponse aux questions de la députée de Québec solidaire Alejandra Zaga Mendez.

La décision d’intervenir dans le Pipmuacan constitue un virage à 180 degrés pour le gouvernement du Québec, qui avait écarté dans le passé quatre projets d’aire protégée dans le réservoir situé au nord-est du Lac-Saint-Jean. « C’est un incontournable. À ce moment-ci, je ne peux pas vous parler de tracé ou de superficie exactement, mais oui, il y aura de la protection sur ce territoire-là », a souligné M. Charette, mardi.

Le Conseil des Innus de Pessamit demande depuis 2020 que Québec intervienne dans le Pipmuacan afin de préserver 2761 km2 de territoire forestier propice à la survie du caribou forestier. En 2022, après quelques refus du gouvernement Legault, il déposait une mise en demeure afin de le forcer à y instaurer des aires protégées.

L’inventaire aérien mené en 2020 sur 28 000 km2 pour la population du Pipmuacan a permis de dénombrer la présence de 225 bêtes. À la grandeur du Québec, que ce soit sur la Côte-Nord, dans le Nord-du-Québec ou en Gaspésie, la population de caribous forestiers et montagnards est en déclin.

Québec entend déposer sa stratégie de protection du caribou en juin prochain. Le ministre Charette a confirmé mardi que les nouveaux projets d’aires protégées sélectionnés par son ministère s’appliqueront dès la présentation du document. « Si on désigne des territoires, ça veut dire que, dès juin, il y aura une signification d’intérêt sur ces territoires-là. Et on ne pourra plus procéder à un certain nombre de pratiques ou d’interventions », a-t-il dit.

En août dernier, la Commission indépendante sur les caribous forestiers et montagnards soulevait dans un rapport l’« urgence d’agir » dans le dossier. Elle y recommandait notamment la création de nouvelles aires protégées.

D’autres détails suivront.