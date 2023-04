Québec promet de faire le ménage de ses cônes orange à Montréal

À compter de juin, les cônes orange devront être de plus petite taille et ils devront être retirés dans un délai de 72 heures après la fin des chantiers du ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) à Montréal, a annoncé lundi la ministre Geneviève Guilbault, qui était de passage dans la métropole.

S’adressant aux gens d’affaires montréalais à l’invitation de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, la ministre des Transports et de la Mobilité durable a indiqué qu’une nouvelle directive sera émise pour que « quand ce sera possible », les gestionnaires de chantiers de son ministère aient recours à des cônes orange plus compacts.

Elle a aussi indiqué qu’une politique sera mise en place à son ministère pour qu’après 72 heures d’inactivité d’un chantier, les cônes orange soient retirés, quitte à les remettre lorsque le chantier se poursuivra ultérieurement. « Je pense qu’on a un devoir d’exemplarité », a-t-elle dit.

Rappelons que le mois dernier, à l’issue d’un Sommet sur les chantiers, l’administration de Valérie Plante avait suggéré qu’un délai de 12 à 24 heures soit imposé pour le montage et le démontage de la signalisation des chantiers dans la métropole.

Des glissières métalliques

La ministre Guilbault a également fait savoir qu’à compter du mois de décembre, les normes de signalisation des chantiers seraient modifiées dans les zones à 60 km/h et moins afin de tenir compte de l’environnement urbain. Le ministère veut ainsi et mettre un terme à l’uniformité jusque-là appliquée dans les zones à 30 km/h et 40 km/h notamment. « On va chercher à installer des glissières métalliques plutôt que des cônes orange pour encadrer les chantiers. Elles sont plus faciles à installer, sont plus petites et peut-être moins agressantes visuellement que les fameux cônes orange, dans la recherche d’un équilibre entre la nécessité de faire un ménage visuel et d’avoir de la fluidité, mais aussi avoir l’aspect sécuritaire », a expliqué la ministre.

Geneviève Guilbault souhaite par ailleurs que l’habillage des chantiers soit amélioré pour s’adapter aux quartiers où ils se trouvent.

La ministre a aussi évoqué la création d’une « cellule d’innovation » afin de mieux coordonner les chantiers avec les partenaires, qu’il s’agisse de la Ville de Montréal ou des partenaires privés et publics. « On a chacun nos plateformes pour gérer nos entraves. Chez nous, on a SGE-Interventions au ministère. Il y a AGIR à la Ville de Montréal. D’autres ont d’autres plateformes. Donc, essayer d’avoir […] une connexion entre ces plateformes-là pour être encore plus efficaces dans le recours à des solutions technologiques. »

Une « nette amélioration »

La responsable des transports et de la mobilité au comité exécutif de la Ville de Montréal, Sophie Mauzerolle, a accueilli favorablement les mesures annoncées par la ministre. « On sent vraiment qu’il y a une volonté collective de revoir nos façons de faire pour le bénéfice des Montréalais et Montréalaises, des touristes, des gens qui viennent travailler au centre-ville et des gens qui font des chantiers », a-t-elle commenté.

Quant aux délais de démontage des chantiers et de retrait des cônes orange, « que ce soit 12, 24 ou 72 heures, ça demeure une nette amélioration par rapport à ce qu’on avait avant », a-t-elle dit.

L’élue estime qu’en raison des progrès technologiques, il serait réaliste de rassembler sur une plateforme commune tous les partenaires, incluant le MTMD, afin de mieux coordonner les chantiers dans la métropole.

De son côté, le président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Michel Leblanc, était satisfait de constater un « changement de culture organisationnelle ». « Pour moi, ça va dans la très bonne direction. L’enjeu qui va rester — ça ne se fait pas du jour au lendemain —, c’est cette fameuse coordination. Le ministère est sensibilisé et la Ville aussi. Mais jusqu’ici, force est de constater que ç’a souvent été de la coordination à la dernière minute et, dans certains cas, pas tellement de coordination. J’ai l’impression que ça bouge. »