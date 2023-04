Le PCQ multiplie les actions pour inciter Éric Caire à démissionner

Porte-à-porte, pétition, création d’un site web : le Parti conservateur du Québec (PCQ) multiple les actions pour inciter à la démission du ministre de la Cybersécurité et du Numérique et député de La Peltrie, Éric Caire, en raison de l’abandon du troisième lien autoroutier entre Québec et Lévis.

« Éric Caire, dans l’opposition, aimait se faire qualifier de shérif. Il était le premier à réclamer la tête des élus. Aujourd’hui, le temps est venu de goûter à sa propre médecine », a affirmé dans un communiqué le chef conservateur Éric Duhaime. Ce dernier sera présent, lundi matin, devant les bureaux de circonscription de M. Caire, à Québec.

En 2017, l’élu caquiste avait mis son siège en jeu advenant un recul de son parti sur le troisième lien. Il avait aussi promis en 2022 de se battre jusqu’à sa « dernière goutte de sang » pour la réalisation du projet.

Jeudi dernier, au dévoilement du projet impliquant un unique tunnel dédié au transport en commun, le ministre a toutefois précisé qu’il n’avait pas l’intention de démissionner.

Selon M. Duhaime, l’incapacité d’Éric Caire à « honorer sa parole » augmente le cynisme de la population envers les politiciens et les institutions.

Le chef conservateur lance donc une pétition qui s’inspire d’un projet de loi déposé par M. Caire lui-même, en 2011, voulant que la récolte d’une majorité de signatures d’électeurs permette la destitution d’un élu.

Le Parti québécois a d’ailleurs annoncé lundi qu’il compte déposer un projet de loi permettant la révocation de députés ne respectant pas leurs engagements.

D’autres détails suivront.