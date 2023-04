Comme un sentiment de trahison

Des élus de la Coalition avenir Québec ressentent eux aussi un sentiment de trahison, quelques jours après l’annonce de l’abandon du projet de troisième lien routier entre Québec et Lévis.

Ils pestent contre la décision du premier ministre, François Legault, et de la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, de les avoir tenus dans l’ignorance jusqu’à la dernière minute pour ensuite prétendre avoir pris la décision controversée « en équipe ».

Les ministres régionaux Bernard Drainville (Chaudière-Appalaches) et Jonatan Julien (Capitale-Nationale), — qui ont appris avec stupéfaction lundi soir la décision d’abandonner la promesse phare de la Coalition avenir Québec, puis de l’annoncer à la population trois jours plus tard — font partie du lot.

« Ce n’est vraiment pas facile pour certains, pour certaines », a affirmé Mme Guilbault devant la presse parlementaire, jeudi matin. « Il faut être sobres et surtout insister sur le caractère responsable, puis pragmatique de cette décision-là », a-t-elle ajouté, après s’être assise dans la salle de presse où François Legault — ou, par moments, elle — annonçait des « décisions difficiles » durant la pandémie de COVID-19.

Pour tuer le projet de troisième lien routier Québec-Lévis, la vice-première ministre était armée de volumineux classeurs à anneaux renfermant un « échantillon » des « études et des rapports qui ont été faits sur tout ce projet-là de troisième lien », dont le premier date de 1956.

Ses confrères Bernard Drainville et Jonatan Julien devaient être assis à ses côtés pour présenter la nouvelle forme du projet — un lien réservé exclusivement au transport collectif —, selon le plan de match initial de l’équipe des communications. Mais « ce n’était pas leur rendre service », a compris le cabinet du premier ministre, avant de dépêcher Mme Guilbault pour répondre, seule, aux questions des journalistes.

Une source gouvernementale dit avoir « rarement vu autant de colère » au sein du groupe parlementaire de la CAQ depuis le scrutin de 2018. « Aviser certains députés après des maires, ça n’a pas passé », soutient-elle.

La décision de Legault et de Guilbault

Le premier ministre François Legault a tiré un trait sur le projet de troisième lien routier entre Québec et Lévis en compagnie d’une poignée de personnes, dont la ministre Geneviève Guilbault et son directeur de cabinet, Martin Koskinen.

Une façon de faire qui n’est pas sans rappeler la « cellule de crise », formée de quelques élus et non-élus, qui menait l’offensive contre la COVID-19 à coups d’arrêtés ministériels à distance à la fois du Conseil des ministres et de l’Assemblée nationale.

Le professeur Olivier Turbide rappelle la nécessité, pour un gouvernement en gestion de crise, « de contrôler le message et le narratif autour d’une décision controversée », comme celle de renoncer à une promesse du type : construire un tunnel sous le fleuve entre Québec et Lévis. « Les choix de communication du bureau du premier ministre reflètent cette exigence, tout en évitant les éventuelles fuites et distorsions du message qu’auraient pu provoquer les élus mécontents », explique le spécialiste en communication politique.

« François Legault aime bien comparer la CAQ à une grande famille », rappelle l’enseignant au Département de communication sociale et publique de l’UQAM. « Ici, le père a décidé et les enfants doivent l’accepter. Cela montre d’ailleurs la mainmise du premier ministre sur son caucus. Il y a cependant une contrepartie à cette stratégie. Le gouvernement n’a pas été en mesure de montrer publiquement l’image d’unité et de cohérence qu’il projette habituellement, sans parler des blessures d’ego que la garde rapprochée du premier ministre devra gérer dans les prochains jours », mentionne-t-il.

Certains ont vu dans la décision de ne pas mêler le caucus de la CAQ à la « décision difficile » de tuer le projet de troisième lien routier une façon de mettre à l’abri le plus grand nombre de députés possible des contrecoups les plus violents de l’électorat. Autrement dit, ces derniers peuvent dire qu’ils ont été placés devant le fait accompli ; qu’ils n’ont pas pu dire ou faire quoi que ce soit pour tenter de sauver le projet de route interrives qui était dans les cartons de la CAQ depuis près de 10 ans.

Le bureau du premier ministre a « laiss[é] les députés caquistes de la région de Québec s’adresser à leurs électeurs, sur le mode à la fois de la surprise — ils n’étaient pas au courant de la décision, donc pas complices — et de la déception », a observé le professeur Turbide. La députée de Chutes-de-la-Chaudière, Martine Biron, a été plongée dans l’abattement. « Je suis blessée », a-t-elle laissé tomber devant les caméras de télévision. Le député de Lévis, Bernard Drainville, a été poussé aux larmes. L’ex-animateur de radio a présenté ses excuses aux électeurs se sentant floués. « L’engagement que j’ai pris était sincère », a-t-il déclaré, la voix à demi étouffée par l’émotion, à quelques pas du Salon bleu. Aux yeux de l’expert Olivier Turbide, l’ex-journaliste a été « à la hauteur de la honte personnelle ressentie de devoir se dédire, de la colère qu’il a dû recevoir de la part de ses commettants, et de sa propre colère d’être en quelque sorte forcé de retourner sa veste ». Malgré toute sa rancoeur contre le gouvernement Legault, le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, a d’ailleurs accepté l’acte de contrition de Bernard Drainville.

Pas d’excuses du premier ministre, pour l’instant

Le chef de la CAQ, François Legault, a habitué les électeurs à le voir présenter des excuses depuis son arrivée aux commandes de l’État à l’automne 2018. Il en a offert à l’agronome Louis Robert, qui avait été congédié pour avoir dénoncé l’ingérence d’intérêts privés dans les recherches publiques sur les pesticides. Il en a présenté à Carol Dubé, après avoir affirmé que les problèmes de racisme étaient réglés à l’hôpital où sa conjointe, Joyce Echaquan, est décédée.

Il s’est toutefois abstenu de faire son mea culpa après avoir biffé le troisième lien routier Québec-Lévis de la liste de promesses de sa formation politique, où il apparaissait depuis six ans, rejetant la faute sur la pandémie de COVID-19 qui a profondément modifié les habitudes de travail — et de télétravail — et, par ricochet, les périodes de congestion aux abords des ponts de Québec et Pierre-Laporte.

François Legault a pris fait et cause pour le troisième lien routier — et ouvert les hostilités contre ceux qui « regarde[nt] de haut les mères et pères de famille qui sont pris dans le trafic chaque matin, chaque après-midi » — au printemps 2017. « Il ne faut pas que ça soit une promesse en l’air. Les gens de Québec sont tannés de se faire niaiser », a-t-il souligné sur la promenade Samuel-De Champlain, flanqué notamment du député de La Peltrie, Éric Caire.

« Au regard de la façon dont le premier ministre s’est compromis publiquement ces dernières années dans ce projet, ses excuses ou, du moins, des explications apparaissent nécessaires. Même s’il bénéficie d’un énorme capital de sympathie, qu’il n’est qu’au début de son mandat et qu’à l’extérieur de la région de Québec, une majorité de citoyens semble d’accord avec ce revirement, s’excuser est un acte d’imputabilité élémentaire », fait valoir Olivier Turbide de l’UQAM. Selon lui, la « parole » du premier ministre doit être crue. « Sinon, c’est le cynisme qui risque d’être renforcé encore davantage, et la relation de confiance entre François Legault et les citoyens qui est susceptible d’être mise à mal. »