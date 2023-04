8000 pages plus tard, la CAQ apparaît encore brouillonne quant au troisième lien

Huit mille pages d’études, de rapports, d’analyses et de synthèses ne changent rien au verdict : les informations manquantes au sujet du troisième lien « dénotent un manque de rigueur dans la gestion du projet », selon un habitué des grands chantiers de génie civil qui a accepté d’éplucher, à la demande du Devoir, la kyrielle de documents rendus public jeudi par la Ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMDQ).

« Je suis déçu », lâche Denis Leboeuf au bout du fil. Professeur à la retraite de l’Université Laval, cet expert des grands chantiers civils, concepteur du cours consacré à ce domaine au département de sciences et de génie, s’attendait à plus d’informations en parcourant les 8000 pages d’études que le gouvernement avait toujours refusé d’ouvrir au regard public – jusqu’à la volte-face de cette semaine.

« Au niveau de la conception technique et de la construction du tunnel, ils ne sont pas du tout avancés, constate le professeur retraité depuis 2020. Pour un parti qui en fait son cheval de bataille, personnellement, ça me déçoit. »

Denis Leboeuf remarque que l’information, près de six ans après la prise du pouvoir par la Coalition avenir Québec (CAQ), demeure lacunaire. « Normalement, ça prend de deux à vingt-quatre mois pour réaliser une étude d’opportunité au Québec. Là, ça fait six ans et il n’y a rien : c’est inexcusable, à mes yeux. Peut-être pas inexcusable, se ravise-t-il, mais incompréhensible. »

« On dirige une province, on devrait avoir les moyens de faire avancer un projet. C’est eux qui contrôlent le volant, à quelque part. Qu’il n’y ait rien eu, ajoute l’expert, je ne comprends pas. »

Le professeur retraité constate également que des informations essentielles pour ce genre de chantier. « Il n’y a aucune donnée parasismique », donne-t-il en exemple. « C’est pourtant un facteur déterminant : un tremblement de terre peut survenir, un événement climatique aussi. »

Le rapport géotechnique indique que l’épaisseur du roc permet d’y creuser un tunnel. Toutefois, remarque Denis Leboeuf, il n’y a aucune donnée sur la caractérisation du sol sous la rivière Saint-Charles qu’un éventuel tunnel devra traverser pour aboutir dans les environs d’ExpoCité.

Le professeur à la retraite refuse de jeter la pierre sur les firmes de génie embauchés pour réaliser les rapports. « Ce qui a été fait, c’est très, très bien. À plusieurs égards, c’est même remarquable. C’est moins ce qui se trouve dans les rapports qui causent problème que l’absence d’autres rapports essentiels. Pour moi, c’est inconcevable qu’à ce stade, il n’y ait rien, par exemple, sur la conception du tunnel ! »

Il remarque le gouvernement a consacré beaucoup d’énergie à calculer l’achalandage. Pourtant, note l’expert, nulle part ne figure une étude comparative des autres alternatives. Idem pour les bénéfices économiques tant vantés par les caciques de la CAQ, qui juraient il y a quelques mois encore que le troisième lien autoroutier était une condition à l’émergence d’une « seconde métropole ».

Le gouvernement a beaucoup mis l’accent sur les études de trafic, conclut Denis Leboeuf. C’est important, « mais on ne construit pas un tunnel ou un pont, tranche-t-il, pour diminuer le temps de trafic de 23 à 19 minutes ».

« Le gouvernement dirige le Québec et le troisième lien va déterminer l’avenir de l’est du Québec pour les 100 prochaines années. Pourtant, il n’y a rien sur la pertinence d’un troisième lien pour l’économie de la Beauce ou de Chaudière-Appalaches, pourtant des powerhouses d’industrie. Je m’attendais à ce que les études sur le troisième lien soient state of the art, au-delà des normes, conclut-il. Ce n’est pas le cas. »