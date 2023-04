La «loi 96», un obstacle à la réussite des Autochtones ?

Deux organisations représentant les Premières Nations demandent à la Cour supérieure d’invalider de larges pans de la « loi 96 » sur la protection du français, puisque celle-ci met en péril « la survie culturelle et économique des Premières Nations ».

Dans une requête déposée au tribunal jeudi, l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL) et le Conseil en Éducation des Premières Nations (CEPN) font valoir que certaines dispositions de la Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français, « constituent des obstacles à la réussite académique et professionnelle » des Autochtones.

Ils précisent d’entrée de jeu qu’ils « ne remettent pas en question la compétence du législateur québécois de légiférer quant à la langue française ».

L’APNQL et le CEPN avancent néanmoins que 14 articles du projet de loi devraient être déclarés « nuls, invalides, inconstitutionnels et inopérants » vu l’effet négatif qu’ils pourraient avoir sur la réussite des membres des Premières Nations.

La requête s’en prend notamment à l’imposition du français « comme langue d’enseignement par défaut ». « Le français est imposé [aux élèves autochtones] avec les standards de réussite d’une langue maternelle tandis qu’il s’agit d’une deuxième ou d’une troisième langue » pour certains d’entre eux, est-il écrit.

L’APNQL et le CEPN craignent aussi que la mission de l’Institution Kiuna — le seul cégep autochtone au Québec — soit « mise en péril » par la « loi 96 », qui prévoit « l’annulation du caractère bilingue des établissements d’enseignement collégial ».

Au nombre des obstacles professionnels imposés par la loi, les poursuivants ciblent les nouvelles obligations imposées aux ordres professionnels. Ceux-ci peuvent « prendre différentes mesures » contre leurs membres n’ayant pas une connaissance du français « appropriée à l’exercice de la profession ».

Des cultures en péril ?

« La préservation d’une langue repose sur le droit à l’instruction dans cette langue », écrivent dans leur requête l’APNQL et le CEPN. Ce dernier représente 5800 élèves et étudiants autochtones.

Du point de vue des poursuivants, la « loi 96 » compromet « l’apprentissage, l’usage, la transmission et la pérennité des langues autochtones ». Ses dispositions « entravent, voire empêchent les Premières Nations de déterminer et de réglementer les services éducatifs dispensés à leurs membres ainsi que de décider et mettre en place des mesures de préservation et de revitalisation de leurs langues et cultures autochtones ».

En s’appuyant sur l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, l’APNQL et le CEPN rappellent que les Premières Nations disposent de droits ancestraux à l’autodétermination et à l’autonomie gouvernementale en matière d’éducation. Ils soulignent également que les droits linguistiques ancestraux sont « essentiels à la continuité et à la survie culturelle des Peuples autochtones comme peuples distincts ».

« Les Peuples autochtones sont les mieux placés pour décider des mesures requises pour offrir une éducation culturellement adaptée à leurs membres et ainsi assurer tant leur sécurité que la continuité de leur culture distinctive, ce qui constitue un aspect essentiel de la survie des Peuples autochtones comme peuples distincts », font-ils valoir.

D’autres détails suivront.