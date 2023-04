120 enfants autochtones morts ou disparus sont recherchés au Québec

À la demande de 80 familles endeuillées, Québec a entamé jusqu’à présent des recherches pour retrouver 120 enfants autochtones morts ou disparus, plus d’un an et demi après l’entrée en vigueur de la loi à ce sujet.

« De savoir qu’il y a 120 enfants que les parents recherchent ou qu’ils n’ont pas les informations, c’est horrible. Un, c’est un de trop. Mais 120, c’est horrible », affirme Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, en entrevue avec Le Devoir.

D’un autre côté, cela prouve que les gens ont confiance en la « loi 79 » donnant accès aux archives médicales des hôpitaux, nuance-t-il.

Jeudi, le ministre a déposé au Salon bleu le deuxième rapport annuel de la Loi autorisant la communication de renseignements personnels aux familles d’enfants autochtones disparus ou décédés à la suite d’une admission en établissement.

La majorité des demandes concerne des enfants innus, atikamekw et anichinabés qui sont nés principalement entre 1927 et 1980.

À pareille date l’an dernier, 35 familles avaient entamé des recherches pour retrouver 55 enfants avec l’aide de la Direction de soutien aux familles.

Il reste encore beaucoup de travail à faire pour faire connaître la loi, notamment du côté des communautés inuites, souligne M. Lafrenière. « On doit percer et on sait que ça ne se fera pas par une méga campagne ou quoi que ce soit. Ce n’est pas comme ça que ça va fonctionner. C’est d’y aller avec des petits pas, d’avoir des présences, de répéter ce même message plusieurs fois. »

Des demandes d’exhumation

Selon le rapport, trois demandes d’exhumation de corps d’enfants ont été amorcées par des familles accompagnées par la Direction de soutien aux familles. « On savait que ça pouvait arriver et on est rendus là, souligne le ministre Lafrenière. C’est particulier parce que ça va demander beaucoup d’énergie et ça va être difficile. Il faut se le dire. Bien que les familles le veuillent, ça va être difficile. »

Depuis l’entrée en vigueur de la loi, plusieurs familles ont demandé à faire exhumer le corps des enfants, dont la plupart sont enterrés hors des cimetières des communautés. Le but est de « pouvoir leur offrir une inhumation près des leurs, entourés de leurs proches », peut-on lire dans le document.