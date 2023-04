Drainville confirme l’interdiction des locaux de prière dans les écoles

« Aucun lieu » d’une école publique ne doit être utilisé pour prier, a ordonné mercredi soir le ministre de l’Éducation du Québec, Bernard Drainville. Une directive en ce sens avait été adoptée un peu plus tôt par le conseil des ministres.

« Afin de préserver le caractère laïque de l’école publique, j’émets donc aujourd’hui une directive concernant les pratiques religieuses dans nos écoles, nos centres de formation professionnelle et nos centres d’éducation des adultes publics. Les écoles sont des lieux d’apprentissage et non des lieux de culte », a confirmé M. Drainville dans un communiqué émis en fin de journée.

La directive du ministre de l’Éducation, qui avait déjà fait connaître ses intentions il y a deux semaines, ne laisse pas de place à l’interprétation : les centres de services scolaires doivent dorénavant s’assurer « qu’aucun lieu n’est utilisé, en fait et en apparence, à des fins de pratiques religieuses telles que des prières manifestes ou d’autres pratiques similaires ».

Début avril, alors que le ramadan battait son plein, Cogeco Nouvelles avait rapporté que deux écoles secondaires de Laval avaient autorisé l’ouverture temporaire d’un local de « ressourcement » pour permettre aux élèves de prier. Les directions des établissements avaient alors soutenu que certains jeunes priaient dans plusieurs endroits de l’école, souvent inappropriés.

« Selon le principe de liberté de conscience, un élève a le droit d’être protégé de toute pression directe ou indirecte visant à l’exposer ou à l’influencer de manière à ce qu’il se conforme à une pratique religieuse », note la directive du ministre Drainville, qui rappelle également qu’un représentant de l’État « ne peut, dans l’exercice de ses fonctions, favoriser une ou plusieurs religions, par exemple en supervisant ou en endossant autrement l’organisation de pratiques religieuses ».