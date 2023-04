Dubé a l’appui des gestionnaires pour Santé Québec

Les gestionnaires du réseau de la santé soutiennent la réforme du ministre Christian Dubé. Mais ils veulent s’assurer qu’on les consulte lorsque viendra le moment d’implanter des changements localement.

« On salue le souhait du ministre et on est avec lui, mais “chat échaudé craint l’eau froide’’», résume Danielle Girard, présidente de l’Association des gestionnaires des établissements de santé et de services sociaux (AGESSS).

L’AGESSS représente 10 000 gestionnaires et cadres intermédiaires. Ces derniers gèrent des équipes localement, mais ne sont pas en haut de la pyramide hiérarchique du réseau.

La dernière réforme leur a laissé un goût amer et ils ont peur de tout « se faire dicter », précise Mme Girard, qui réclame de l’« l’autonomie » pour ses membres. Les gestionnaires du réseau redoutent aussi que la réforme ne donne pas de résultats, poursuit-elle. « La crainte, c’est : cette réforme-là va-t-elle marcher cette fois-ci ? »

L’AGESSS fait partie des groupes qui se feront entendre en commission parlementaire sur le projet de loi 15 à compter de ce mercredi. Ce volumineux projet de loi de plus de 1000 articles dresse les bases d’une vaste réforme du système de santé. Cette réforme prévoit notamment la scission, en deux morceaux, du ministère de la Santé et la création d’une agence — Santé Québec — qui gérera les opérations courantes du réseau.

3000 agents administratifs de plus

Depuis qu’il a été présenté, le projet de loi a beaucoup été critiqué pour ses accents centralisateurs. « On a besoin de personnel administratif pour remplir de la paperasse au lieu de prendre de vraies décisions », déplore Anne Plourde, chercheuse à l’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques (IRIS). « C’est le style de gestion qui a causé les problèmes qui motivent la réforme et on nous propose d’aller encore plus loin dans la mauvaise direction ».

L’IRIS rappelle par ailleurs que le Plan santé, lancé en 2022, prévoyait l’embauche, à court terme, de 3000 agents administratifs supplémentaires dans le réseau. Le gouvernement dit en avoir besoin pour « réduire le temps consacré par le personnel soignant aux tâches administratives ». Or, pour l’IRIS, qui doit publier une étude sur le sujet jeudi, c’est le signe qu’on dévoue trop d’énergie à la « reddition de compte » et pas assez à la prise de décisions locales.

Encore mardi, le ministre Christian Dubé a été interpellé au parlement sur les prétentions centralisatrices de son projet de loi.

Lors de la période de questions, le député solidaire Vincent Marissal a notamment déploré l’absence, dans le plan, de « conseils d’administration avec des personnes morales spécifiques », à l’instar de ce qu’a préconisé l’ancien ministre péquiste Michel Clair, qui se fera entendre, lui aussi, à la commission mercredi.

« On [veut] une gestion de proximité », s’est défendu le ministre mardi en promettant une « gestion proche du terrain ».

M. Dubé prétend que sa réforme est décentralisatrice parce qu’elle prévoit la création de nouveaux postes de directeurs dans chaque installation et établissement du réseau (hôpitaux, CHSLD, CLSC…).

Outre l’AGESS et M. Clair, la commission parlementaire entendra mercredi la commissaire à la santé et au bien-être, la vérificatrice générale du Québec, l’Association des cadres supérieurs de la santé et des services sociaux et la Fédération des médecins résidents.