Bernard Drainville «en réflexion» sur la place faite aux changements climatiques à l’école

Le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, indique être « en réflexion » concernant la place faite aux changements climatiques dans le cursus scolaire au primaire et au secondaire, alors que des voix s’élèvent pour que les enjeux environnementaux soient plus abordés à l’école.

« On est déjà en réflexion là-dessus. Le cours Culture et citoyenneté québécoise va faire une place aux enjeux climatiques, ça, on est déjà en train de s’en assurer », a-t-il affirmé mardi avant-midi, lorsque questionné par un média.

Dans une lettre ouverte publiée mardi matin dans Le Devoir, un comité composé d’élèves, de professeurs et de l’Association pour l’enseignement de la science et de la technologie au Québec (AESTQ) a interpellé le ministre pour réclamer une rencontre, ainsi qu’une révision du programme de science et technologie pour actualiser le contenu sur les enjeux environnementaux et rendre ce type de sujet prescriptif dès le préscolaire.

« On est en réflexion aussi sur d’autres manières par lesquelles on devrait intégrer la question des changements climatiques, au primaire et au secondaire, notamment par les cours de science », a ajouté Bernard Drainville.

Une consultation menée dans les derniers mois auprès de 1580 élèves indique que la majorité de ceux-ci s’inquiète de l’impact des changements climatiques et réclame plus de temps consacré en classe aux enjeux environnementaux, « un problème critique qui ne reçoit pas assez d’attention ni d’éducation ».

Avec Marie-Michèle Sioui