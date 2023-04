Québec octroie 300$ par enseignant pour l’achat de livres

Les enseignants au primaire et au préscolaire auront dès l’an prochain un budget de 300 $ pour l’achat de livres dans leurs classes, a annoncé mardi le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville.

Dans une école du secteur Limoilou à Québec, l’élu a présenté les détails d’un programme de 55,6 millions de dollars sur cinq ans qui vise à « valoriser le français ».

« Il faut faire de la lecture une priorité nationale […] et c’est un premier geste » en ce sens, a fait valoir M. Drainville. En ce moment, les enseignants achètent les livres « à même leurs fonds personnels, et ce n’est pas normal », a-t-il aussi déclaré.

À compter de la prochaine rentrée scolaire, les enseignants au primaire et au préscolaire pourront donc choisir des livres, qui seront ensuite acquis par les bibliothécaires des centres de services scolaires. La mesure vise 34 000 classes, et puisque le prix médian d’un livre est de 17 $, le ministre estime que chaque classe aura 18 livres supplémentaires sur ses tablettes.

« Vous allez me dire : “18, ce n’est pas assez”, et vous avez raison, a concédé M. Drainville. Mais l’idée n’est pas de garder les livres dans la classe et qu’ils ne bougent pas. On veut qu’ils puissent se promener dans les classes. »

Le ministre caquiste a dit vouloir accorder la priorité aux livres québécois, en français, et en papier. « De tenir un livre, de le sentir, de se l’approprier, je suis de cette école-là. Je pense que pour tisser ce lien d’amour entre les enfants et la lecture, la copie imprimée est plus adéquate », a déclaré l’élu. « Maintenant, je ne suis pas dogmatique là-dessus. […] Mais, priorité aux copies imprimées. »

Devant les enfants des classes de Marie-Ève et Annabelle, M. Drainville a dit prendre le « pari » que « le niveau de français va s’améliorer », entre autres grâce à cette mesure. Il a rappelé que l’amélioration de l’apprentissage du français fait partie des sept priorités qu’il a ciblées pour son mandat.

« Plus tôt tu fais lire [les élèves], meilleures sont leurs chances de réussite scolaire », a souligné le ministre. « Les profs disent : “si tu rends les livres disponibles, à un moment donné, tu vas piquer [la] curiosité [des élèves]. Donc moi, je leur fais confiance. »