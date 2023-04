L’ex-député Patrick Huot devient directeur général du Parti libéral du Québec

L’ancien député de Vanier-Les Rivières, Patrick Huot, a été nommé jeudi directeur général du Parti libéral du Québec (PLQ).

Cet ex-directeur de cabinet de l’ancienne cheffe Dominique Anglade reprend donc du service pour sa formation politique.

M. Huot s’était fait connaître pour son franc-parler à une certaine époque dans le caucus du gouvernement de Philippe Couillard de 2014 à 2018.

Dans un communiqué, le président du PLQ, Rafael P. Ferraro, a souligné qu’il s’agissait d’une nomination de qualité pour le parti, vantant ses compétences en organisation et son expérience en politique.

Patrick Huot milite au PLQ depuis longtemps. Il a été député de Vanier-Les Rivières, dans la région de Québec, de 2008 à 2012, puis de 2014 à 2018.

Le choix d’un directeur général issu de Québec n’est pas anodin. Le PLQ a été complètement décapité dans la capitale nationale ainsi qu’en région, au cours des deux dernières élections générales, en 2018 et en 2022, au profit de la Coalition avenir Québec (CAQ) de François Legault.

En 2017, M. Huot, qui était alors député libéral, avait senti le vent tourner et le choc à venir après la victoire caquiste dans la complémentaire dans Louis-Hébert (Québec), pourtant un bastion libéral.

Il avait alors affirmé que le PLQ avait « reçu une belle claque sur la gueule ». Cette raclée était en partie attribuable à la consultation sur le racisme systémique que voulait lancer le gouvernement libéral de l’époque et qui causait un « certain malaise » chez les francophones, selon lui.

Dès 2016, lors d’une réunion spéciale des élus libéraux, il se demandait « comment mieux communiquer » les messages du gouvernement.

Par ailleurs, en mai 2018, avant les élections générales, il avait déjà indiqué qu’il était « impossible » à long terme d’être contre le projet de tunnel Québec-Lévis, un projet « fondamental », selon lui — alors que le parti est aujourd’hui opposé à ce projet d’infrastructure promis par la CAQ.

Après sa défaite aux mains du député caquiste Mario Asselin en 2018, M. Huot a effectué un bref passage au Musée de la civilisation, avant de devenir directeur de cabinet de l’ex-cheffe libérale Dominique Anglade de 2020 à 2021.

Plus ancienne formation représentée à l’Assemblée nationale, le PLQ a de nombreux défis à relever au cours des prochaines années.

Autrefois dominant ou présent dans toutes les régions, il a été complètement rayé de la carte aux élections en 2018 et 2022 et est maintenant relégué dans ses derniers bastions de Montréal et de l’Outaouais.

Les derniers sondages suggèrent qu’il souffre toujours de la désaffection prononcée des électeurs francophones.

Le parti a mis sur pied récemment un comité pour réfléchir à sa relance et à son identité.

Une course à la direction doit par ailleurs avoir lieu et des règles sont censées être divulguées au cours des prochaines semaines.