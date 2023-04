Les libéraux québécois s’inquiètent du climat toxique à l’OIF

Le Parti libéral du Québec s’inquiète de voir l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) remettre en question les résultats d’un sondage montrant un climat toxique entre ses murs.

La députée Michelle Setlakwe, porte-parole en matière de relations internationales et de francophonie, s’est montrée étonnée de la réaction de l’OIF.

« En 2023, il est étonnant et inquiétant que les premières déclarations qui émanent d’une organisation comme l’OIF sur un enjeu de climat de travail questionnent la validité des résultats, a affirmé la députée. On se serait attendus à une prise en charge immédiate et sérieuse. »

Un représentant de l’OIF a remis en question les résultats d’un sondage effectué récemment auprès des employés de l’OIF révélant notamment que plusieurs employés pensent avoir été victimes de harcèlement moral et de harcèlement sexuel au travail.

Dans une entrevue au Devoir, mercredi, Alain Pham, le directeur du bureau de l’administratrice Caroline St-Hilaire, a évalué que les pourcentages de cas allégués de harcèlement sexuel et moral, mesurés par l’enquête, sont deux fois moins élevés que ce que les résultats démontrent.

Mme Setlakwe a plaidé l’importance d’un climat de travail sain au sein de l’organisation, qui compte 340 employés, notamment à son siège situé à Paris.

« Nous sommes étonnés et inquiets de l’interprétation du sondage par les dirigeants de l’OIF, a-t-elle affirmé. Un climat de travail sain et sécuritaire est essentiel pour le bon fonctionnement de toute organisation, ce sont des valeurs que nous portons au Québec, et nous nous attendons à un leadership québécois fort et incontesté sur ce sujet. »

Intervention demandée

À ce sujet, Mme Setlakwe s’est montrée préoccupée par certains changements apportés récemment par la secrétaire générale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo, aux responsabilités de Caroline St-Hilaire.

« Plusieurs questions se posent actuellement, notamment sur l’apparence de rôle réduit pour Mme St-Hilaire alors qu’elle entame un mandat d’une grande importance pour le Québec au sein de la francophonie, a dit la députée. Il sera intéressant de surveiller son leadership sur les nombreuses facettes de ce dossier hautement stratégique. »

Selon la porte-parole libérale, la ministre des Relations internationales, Martine Biron, dont le cabinet a jugé cette semaine que les propos de M. Pham relevaient de la régie interne de l’OIF, ne peut rester muette.

« Il est temps selon nous que la ministre Biron se prononce sur tous ces enjeux », a affirmé Mme Setlakwe.

Le sondage, fait à la demande du comité du personnel avec l’accord de Mme Mushikiwabo, a notamment révélé que 44 % des employés pensent avoir été victimes de harcèlement moral au travail, et 9 %, de harcèlement sexuel.

Affirmant que seulement la moitié des employés de l’OIF ont répondu sur ces sujets, M. Pham a conclu qu’il fallait diviser les pourcentages par deux. Suivant ce raisonnement, il a conclu que les allégations de harcèlement moral devraient être ramenées à 22 % et celles de harcèlement sexuel à 4,5 %.

M. Pham n’a pas voulu envisager l’hypothèse que ces proportions puissent se maintenir en élargissant le bassin de répondants, encore moins qu’elles augmentent.