Le gazouillis de Legault viole-t-il l’esprit de la loi 21 ?

Le premier ministre François Legault n’a pas contrevenu à la « loi 21 » en écrivant sur Twitter que la culture de la solidarité québécoise prend racine dans le catholicisme, mais il pourrait en avoir trahi l’« esprit », observe l’avocat Guillaume Rousseau, qui a défendu la Loi sur la laïcité de l’État devant les tribunaux.

Déposée par la Coalition avenir Québec et adoptée en 2019 par l’Assemblée nationale, la loi sur la neutralité religieuse stipule « que, dans le cadre de leur mission, les institutions parlementaires, gouvernementales et judiciaires respectent » des principes comme « la séparation de l’État et des religions » et « la neutralité religieuse de l’État ». Elle encadre les agissements des municipalités et des commissions scolaires, mais aussi des ministères.

En tant que premier ministre, François Legault est également responsable du ministère du Conseil exécutif. « Clairement, il y a des aspects de la loi qui visent des élus. Donc, ce n’est pas du tout saugrenu de faire un lien entre ce que dit le premier ministre ou un autre élu sur la scène publique et la Loi sur la laïcité de l’État », analyse le professeur Guillaume Rousseau, qui enseigne à la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke.

Lundi matin, M. Legault citait dans un gazouillis une chronique de Mathieu Bock-Côté selon laquelle « le catholicisme a aussi engendré chez nous [les Québécois] une culture de la solidarité qui nous distingue à l’échelle continentale ». Le court tweet a généré une avalanche de réactions, notamment en provenance des partis d’opposition à l’Assemblée nationale, et incité l’élu de la Coalition avenir Québec à affirmer qu’il « faut distinguer la laïcité et notre patrimoine ».

Guillaume Rousseau, qui a notamment représenté le Mouvement laïque québécois quand la loi 21 a été contestée devant les tribunaux, a publié en 2020 l’ouvrage Loi sur la laïcité de l’État commentée et annotée : philosophie, genèse, interprétation et application. À ses yeux, le tweet de François Legault ne transgresse pas le cadre législatif et juridique québécois.

« Ce qui est, en quelque part, codifié dans la Loi sur la laïcité de l’État, c’est l’interdiction pour les représentants de l’État de pratiquer leur religion dans le cadre de leurs fonctions. Donc le maire de Saguenay [Jean Tremblay] qui fait sa prière au conseil de Ville », exemplifie-t-il.

En 2015, la Cour suprême du Canada a ordonné à la Ville de Saguenay qu’elle mette fin à la récitation de prières dans la salle de délibérations du conseil municipal. L’objectif, s’assurer que la municipalité respecte « en fait et en apparence » le principe de la neutralité religieuse. « Là, le premier ministre ne pratique pas une religion, c’est un commentaire », analyse Guillaume Rousseau. « Il n’a pas récité un “Je vous salue Marie” depuis son bureau. »

Guillaume Rousseau convient cependant que des questions se posent quant au respect par M. Legault de « l’esprit » de la loi 21. « Dans l’esprit de la loi, est-ce qu’un premier ministre doit d’abstenir ? Je vous dirais que c’est ouvert au débat », affirme-t-il. « Le sens précis d’une loi, ça se construit au fur et à mesure. »

« Erreur monumentale »

La semaine dernière, le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, a signifié son intention de transmettre aux écoles publiques du Québec une directive leur interdisant l’aménagement de salles de prières à même leurs locaux. Cette pratique, a-t-il dit, n’est « tout simplement pas compatible avec le principe de la laïcité et avec la Loi sur la laïcité ».

D’après le président du Mouvement laïque québécois (MLQ), Daniel Baril, le gazouillis du premier ministre, publié quelques jours plus tard ne suit pas du tout la même logique. En partageant la chronique de Mathieu Bock-Côté, François Legault est allé « à l’encontre du concept républicain de la laïcité qu’on veut qui soit le nôtre ici au Québec », soutient-il. « Ça me semble clair et évident. »

Plutôt que de défendre le Québec laïque, François Legault véhicule un point de vue « catho-laïque », s’insurge M. Baril en entrevue avec Le Devoir. « En citant Mathieu Bock-Côté, il donne aux adversaires de la Loi sur la laïcité des munitions. C’est une erreur monumentale de sa part », tonne-t-il à l’autre bout du fil.

Interprétation « dangereuse »

Malgré ces critiques, le bureau de M. Legault défend le tweet primoministériel. « En quoi un gazouillis du premier ministre, qui n’a fait que citer un passage d’un article publié par un quotidien, met à mal les principes de la laïcité ? », a répondu l’attaché de presse de M. Legault, Ewan Sauves, au Devoir, mardi.

Un avis partagé par le professeur agrégé à la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke Maxime St-Hilaire. « Observer un lien entre un passé catholique et une culture actuelle de la solidarité — je ne vous dis pas que c’est juste —, est-ce qu’en soi, c’est adhérer ou favoriser une croyance ? Ou ça ne peut pas être un énoncé qui se veut un énoncé de fait ? », s’interroge-t-il. « Dire ça, ce n’est pas forcément un manque de neutralité religieuse. »

« Ça serait très dangereux d’interpréter, même, l’esprit de la Loi sur la laïcité comme n’admettant aucune hypothèse ou thèse sociologique ou historique », enchaîne-t-il.

Au moment où ces lignes étaient écrites, le gazouillis de François Legault trônait toujours sur son fil Twitter. Tout comme les mille réponses laissées en dessous.