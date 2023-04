Le gouvernement remplace le patron de la SAAQ

Le gouvernement a annoncé mercredi le départ du président-directeur général de la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ), Denis Marsolais, qui s’est retrouvé au coeur de la tourmente après avoir piloté une transition numérique cahoteuse.

M. Marsolais, en poste depuis 2021, a été remplacé par Éric Ducharme, qui était jusqu’ici secrétaire du Conseil du trésor.

Dans un point de presse, la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, a affirmé que la purge pourrait se poursuivre.

« Une fois qu’on aura calmé la situation et que les gens auront fini d’attendre dehors et que ça va se rétablir, on prendra le temps de regarder les choses, a-t-elle dit. En mettant un nouveau p.-d.g., il va pouvoir examiner exactement chacun des départements, il y a des vice-présidents aussi à la SAAQ, des gestionnaires un peu partout. »

Il y a deux semaines, le premier ministre François Legault avait promis d’évaluer le travail de M. Marsolais et du conseil d’administration de la SAAQ. Mme Guilbault a affirmé que M. Ducharme aura également un rôle face aux administrateurs.

« Ce n’est pas lui qui nomme les membres du C.A., mais s’il voit des problèmes ou quoi que ce soit, il relève de moi directement, il pourra partager ses constats », a-t-elle dit.

La ministre Geneviève Guilbault a expliqué mercredi que des problèmes de planification sont à l’origine des ratés qui ont mené au remplacement de M. Marsolais. Selon elle, il était prévisible que l’interruption des services pendant trois semaines pour implanter un nouveau système informatique provoquerait ensuite un afflux important.

Malgré cela, Mme Guilbault a louangé M. Marsolais, qu’elle connaît personnellement depuis 10 ans. Elle a tenté d’atténuer les difficultés qu’il a dû affronter, même si elle a constaté des « lacunes », ces dernières semaines.

« J’ai travaillé avec lui dans d’autres contextes différents avant de faire de la politique, a-t-elle dit. C’est un homme de qualité, un gestionnaire de qualité. Il avait sur les bras un énorme défi, c’est lui qui avait la première étape de la conversion des services du gouvernement, ce n’était pas chose aisée. »