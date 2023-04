Le PLQ affirme que les fuites de l’UPAC ont terni sa marque de commerce

La marque du Parti libéral du Québec (PLQ) a été entachée par les fuites de l’enquête Mâchurer, affirme le chef intérimaire Marc Tanguay, qui réclame des excuses pour l’ex-premier ministre Jean Charest à la suite d’une décision lui accordant 385 000 $ pour la divulgation de renseignements personnels.

M. Tanguay a salué la décision de la Cour supérieure du Québec, rendue mardi, à la suite d’une poursuite intentée par M. Charest concernant la publication de renseignements policiers dans les médias.

« Ç’a eu un impact dévastateur dans la vie de M. Charest, sur une base personnelle, sur une base réputationnelle, également, au Parti libéral du Québec, a-t-il dit mercredi. […] Toutes ces fuites-là auront nui à la marque libérale, c’est très clair. »

M. Tanguay n’a pas voulu attribuer aux fuites de l’Unité permanente anticorruption (UPAC) l’entière responsabilité des défaites qui ont précipité le PLQ à des niveaux d’appuis historiquement bas, dans l’électorat.

« Le résultat de la dernière élection, je n’irai pas vous dire que c’est à cause des 54 fuites de l’UPAC, mais il est clair que ça n’a pas aidé, ç’a nui, a-t-il dit. Mais je ne suis pas en train de vous dire qu’on a perdu à cause de ça. Il y a probablement cent raisons, certaines plus importantes que d’autres. C’est un ensemble, une campagne électorale. »

M. Tanguay a affirmé que le gouvernement du Québec devrait présenter des excuses à M. Charest.

« Le gouvernement doit reconnaître la faute qui a été reconnue elle-même par le jugement et présenter ses excuses à M. Charest », a-t-il dit.

Selon le chef libéral intérimaire, le jugement rendu par la Cour supérieure est accablant pour l’UPAC.

« L’UPAC a un défi de crédibilité à la lumière de ce jugement-là », a-t-il dit.

Corruption

Le co-porte-parole de Québec solidaire (QS) Gabriel Nadeau-Dubois a affirmé que la population québécoise devrait recevoir des excuses pour les dysfonctionnements de l’UPAC qui ont empêché de voir clair dans les pratiques du PLQ.

« On a créé l’UPAC pour attraper les bandits et remettre de l’argent dans les coffres de l’État et finalement on n’a pas attrapé grand monde et on remet de l’argent dans les poches de Jean Charest, a-t-il dit. Je comprends le monde d’être frustré par le travail de l’UPAC, je partage leur frustration, c’est regrettable qu’on en soit rendu là. »

M. Nadeau-Dubois a affirmé que l’objectif de l’UPAC était de lutter contre la corruption au Québec.

« Le rapport de la commission Charbonneau était clair : il y a eu, au moment où Jean Charest était au gouvernement, un système qui était corrompu sur le plan du financement politique », a-t-il dit.

Le député de QS a affirmé que le PLQ a contribué lui-même à ternir sa marque de commerce.

« Ce qui a terni la marque libérale, c’est les moeurs politiques du Parti libéral, sa manière de faire de la politique, c’est les multiples scandales de corruption qui ont éclaté pendant que ce parti gouvernait le Québec, c’est ce qui a fait mal à la marque libérale », a-t-il dit.

Le premier ministre François Legault n’a pas exclu la possibilité que le gouvernement présente des excuses à M. Charest, dont le gouvernement a nommé le premier commissaire de l’UPAC, Robert Lafrenière.

« Il y a eu des fuites à l’UPAC sous la gestion de M. Lafrenière qui a été choisi par le gouvernement libéral. La question qui se pose est de savoir : est-ce que moi, je dois faire des excuses au nom du gouvernement libéral qui a nommé M. Lafrenière ? Je n’exclus pas ça, mais on va analyser ça. »

Le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, n’a pas donné d’indication sur les suites qui seront ou non données au jugement.

D’autres détails suivront.