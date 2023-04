Le crime organisé pourrait profiter des tensions à Kanesatake, dit Lafrenière

L’« instabilité politique » qui règne dans la communauté mohawk de Kanesatake pourrait laisser place au « crime organisé », craint le ministre québécois responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, Ian Lafrenière.

« La situation politique, elle est plus que complexe. Elle pose problème présentement », a lancé l’élu du gouvernement de François Legault mardi, en réaction aux révélations du Devoir sur la situation tendue qui sévit dans la communauté de la Rive-Nord dans la région de Montréal.

« Ça laisse place à des gens du crime organisé », a dit l’ex-policier lors d’une mêlée de presse à Québec. « L’instabilité politique, c’est prouvé, ça laisse une vulnérabilité et les gens du crime organisé aiment ça. »

M. Lafrenière assure ne pas vouloir s’« ingérer » dans les affaires de Kanesatake, mais surveille la situation « de très près ». Il est d’ailleurs entré en contact avec son homologue au fédéral et avec « les gens qui sont à Kanesatake » dès qu’il a été mis au courant des tensions. « Tout le monde à cette crainte-là que ça laisse place à des actes de violence », a dit le ministre caquiste, avant de s’engouffrer dans le Salon bleu pour la période des questions.

Un recours juridique

La situation s’est détériorée au cours des derniers mois à Kanesatake. Une lutte intestine entre deux factions, qui s’affrontent ouvertement au sein du conseil de bande des Mohawks, paralyse actuellement le fonctionnement de l’organisation.

D’un côté, le grand chef Victor Bonspille et sa soeur jumelle — la cheffe Valerie Bonspille — dénoncent une fronde de la part des quatre autres chefs qui siègent au conseil et qui s’opposent fermement à plusieurs de leurs décisions. Ces derniers expliquent leur opposition par le fait que les décisions prises ne le sont pas pour le bien de la communauté.

Le Devoir rapportait lundi que le conflit avait pris une tournure juridique à la suite de l’annulation des résultats d’une élection partielle qui s’est déroulée en janvier. Le candidat élu, Serge Otsi Simon, s’est effectivement tourné vers la Cour fédérale pour pouvoir intégrer le Conseil. Il estime que l’annulation des résultats n’a pas sa raison d’être.

Figure bien connue de Kanesatake, Serge Otsi Simon a été grand chef de Kanesatake pendant dix ans, de 2011 à 2021. Sa victoire symbolisait son retour en politique, à titre de chef cette fois, soit l’équivalent d’un poste de conseiller.

« Fou raide »

Dans les procédures judiciaires, M. Simon affirme que l’annulation ne respecte pas le Code électoral mohawk de Kanesatake. Mais surtout, il soutient que le comité d’appel, qui a invalidé les résultats, « n’a pas agi en tant qu’organe décisionnel ou d’appel impartial ».

Selon lui, le comité aurait plutôt été « guidé par un programme politique […] agissant en collusion avec et dans le but de promouvoir les intérêts [de ses] opposants politiques, notamment le grand chef Victor Bonspille, et ses soeurs, la cheffe Valerie Bonspille et l’intimée Shirley Bonspille ». C’est cette dernière — candidate défaite à l’élection de janvier et soeur du grand chef — qui a déposé une plainte ayant mené à l’annulation des résultats.

En entrevue au Devoir, M. Simon avait par ailleurs confié craindre que la crise actuelle ne mène à des altercations violentes : « C’est fou raide. Je n’ai jamais vu ça. Ça brasse déjà, et je crains que ça devienne pire. Il y a déjà des gens qui passent chez nous et qui font des starts rapides [des crissements de pneus] dans mon stationnement, même la nuit. Je m’attends à ce qu’il y ait [un jour] de la violence. »

Pour sa part, le grand chef Bonspille n’avait pas répondu à nos demandes d’entrevue.