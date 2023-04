Le coroner enquêtera publiquement sur la mort en fonction d’une policière

La mort de la policière de la Sûreté du Québec (SQ) Maureen Breau dans l’exercice de ses fonctions fera l’objet d’une enquête publique du coroner.

Le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, a fait une requête officielle en ce sens mardi, une semaine après la mort de la sergente Breau à Louiseville, à l’âge de 42 ans. La coroner en chef Pascale Descary a acquiescé en cours d’après-midi.

« Les détails de cette enquête ainsi que les dates des audiences seront communiqués ultérieurement », a affirmé le Bureau du coroner dans un communiqué de presse.

Maureen Breau a perdu la vie le 27 mars, alors qu’elle procédait à l’arrestation d’un suspect, Isaac Brouillard-Lessard, en lien avec des allégations de menaces. Interpellé chez lui, l’homme de 35 ans se serait emparé d’un couteau et aurait poignardé la policière, avant d’être abattu.

En marge d’une séance de commission parlementaire à Québec, mardi, la directrice générale de la SQ, Johanne Beausoleil, a évoqué une situation « très difficile à vivre ». « C’est un événement tragique et tous nos efforts sont mis à être là en soutien à nos troupes », a-t-elle souligné.

Le Bureau des enquêtes indépendantes fait déjà enquête sur les événements qui ont mené à la mort de Mme Breau, le premier décès d’un policier dans l’exercice de ses fonctions en six ans. Le lancement d’une enquête publique permettra à la coroner affectée, Géhane Kamel, d’entendre experts et témoins et de « proposer des pistes de solutions pour une meilleure protection de la vie humaine ».

Des antécédents

Isaac Brouillard Lessard avait des antécédents criminels et devait comparaître en mai prochain devant la Commission d’examen des troubles mentaux du Québec. Mardi, François Bonnardel a promis de donner suite aux recommandations du coroner au sujet de l’enquête.

« Est-ce qu’il y a un partage d’information qui devrait être mieux fait ? Je ne veux pas nécessairement attendre les conclusions de ce rapport, pour moi, il faut aller au devant. Mais au-delà de tout ça, ces recommandations seront extrêmement importantes pour la suite », a-t-il affirmé.

Le maire de la ville, Yvon Deshaies, ainsi que le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, étaient de ceux qui réclamaient une enquête publique du Bureau du coroner.