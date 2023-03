Québec ne veut pas d’un régime fédéral des soins dentaires

Le gouvernement Legault ne veut pas d’un régime canadien de soins dentaires. Moins de 24 heures après le dépôt du budget fédéral qui en faisait l’annonce à Ottawa, le ministre québécois des Finances, Eric Girard, a plutôt réclamé un droit de retrait avec pleine compensation.

« Notre préférence aurait été des sommes additionnelles en santé. On l’a dit, on le répète. C’est la priorité pour le gouvernement du Québec », a dénoncé le ministre Girard, en répétant qu’il juge le financement fédéral actuel insuffisant. « C’est certain qu’avant de créer de nouveaux programmes, il faut financer adéquatement ceux qu’on a déjà », a-t-il reproché, en mêlée de presse à l’Assemblée nationale mercredi matin.

Le Québec couvre déjà les soins dentaires des enfants de moins de 10 ans. Le gouvernement fédéral de Justin Trudeau rembourse pour sa part depuis l’an dernier les soins dentaires des enfants de moins de 12 ans. Dans son budget présenté mardi, M. Trudeau s’est engagé à créer un « régime canadien de soins dentaires » qui élargira d’ici la fin de l’année cette couverture aux mineurs, aux personnes âgées ainsi qu’à celles vivant avec un handicap. Cette assurance dentaire sera offerte à tous les Canadiens au revenu familial annuel inférieur à 90 000 $ en 2025.

Ottawa « ouvert » à discuter

Justin Trudeau n’a pas claqué la porte à la demande de Québec. « Je suis ouvert à avoir des conversations avec M. Legault », leur a-t-il répondu à son arrivée au Parlement mercredi. Semblant vouloir couper court à un nouveau différent entre Québec et Ottawa, le premier ministre canadien a insisté que « ce n’est pas une chicane ».

Il a toutefois laissé entendre que toute négociation à venir devrait prévoir que le Québec offre tout de même une assurance dentaire à ses citoyens. « On a pris la décision que tous les Canadiens allaient avoir accès à des soins dentaires. […] Si les provinces veulent travailler avec nous pour livrer chez eux, on va être là pour ces conversations. »

Son ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos, a été plus direct, en affirmant qu’une éventuelle compensation devrait être réinvestie par le gouvernement du Québec pour offrir la même couverture de soins dentaires qu’ailleurs au Canada. « Ce sont des soins dentaires qui sont essentiels autant pour les Québécois que pour les autres Canadiens », a-t-il affirmé.

Québec autrement satisfait

Le ministre Girard a pour le reste accueilli favorablement le budget fédéral. Il a indiqué voir d’un oeil « positif » les importants crédits d’impôts consentis pour le développement d’une économie verte et la porte ouverte à ce qu’Hydro-Québec puisse en tirer profit aussi.

« Ces sommes-là, pour la production de l’hydroélectricité propre, ça va aider. Et le fait qu’Hydro-Québec y soit éligible, c’est très bon », a-t-il commenté. « On savait déjà les sommes qu’on allait recevoir en santé alors j’en étais déjà déçu. Mais on attendait les nouvelles pour les mesures pour la transition énergétique et celles-ci sont bonnes. »