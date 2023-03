Frais pour les patients refusant une place en CHSLD: un «manque d’humanité», déplore l’opposition

Les trois partis d’opposition ont dénoncé en choeur, mercredi, le «montant excessif» que doivent payer des patients du CIUSSS de l’Estrie-Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS) qui ont obtenu leur congé de l’hôpital et qui refusent une place dans un milieu d’hébergement transitoire.

Lors d’un point de presse à l’Assemblée nationale, le député péquiste Joël Arseneau a affirmé que la facture de 429 $ par jour est «scandaleuse», en reprenant les propos du Conseil pour la protection des malades. «Lorsqu’il est question de régler les problèmes du système de santé, est-ce qu’on peut regarder justement l’humain d’abord et particulièrement les personnes les plus vulnérables?», a affirmé M. Arseneau.

Mercredi, Le Devoir rapportait que le CIUSSS de l’Estrie-CHUS a récolté plus de quatre millions de dollars en trois ans en imposant des frais à des patients ayant refusé une place dans un milieu d’hébergement transitoire après avoir reçu leur congé de l’hôpital. Les établissements de santé sont tenus d’exiger ces sommes, en vertu d’un règlement d’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux. Le montant est « déterminé par le gouvernement provincial », a souligné le CIUSSS.

Victoria Della Porta a toutefois refusé de payer cette facture destinée à sa mère inapte de 86 ans. Cette dernière s’est d’abord fait offrir une place dans un CHSLD de Granby, à 50 kilomètres d’où demeure sa fille. Le CIUSSS a alors proposé à la patiente une chambre dans un CHSLD à Sutton, plus près d’où réside Mme Della Porta, qui est la proche aidante.

Des situations similaires ont cours dans d’autres régions, a renchéri André Fortin, député libéral de Pontiac, en Outaouais. «On dit aux gens : “On vous offre une place en CHSLD à 50 km, 60 km, 70 km de chez vous où vos proches ne pourront pas vous visiter quotidiennement, là où vous ne serez pas dans votre communauté.” [...] Et quelques jours plus tard, on est capable d’offrir une place à 5 km, 10 km, 15 km de la résidence du patient.»

Selon M. Fortin, il y a un «manque d’humanité» derrière ces prises de décision. Certaines personnes se voient forcées d’accepter une chambre dans un CHSLD loin de leurs proches, car ils n’ont pas les moyens de payer 429 $ par jour.

De son côté, le député de Québec solidaire Vincent Marissal s’est inquiété du bien-être des patients qui sont soignés dans un système de santé «très, très ébranlé». «Ces gens-là, en ce moment, ils sont mis à mal», a-t-il asséné.

Avec Marie-Eve Cousineau

D’autres détails suivront.