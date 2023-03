Vaste mandat pour la future agence Santé Québec

Christian Dubé a finalement présenté, mercredi, un volumineux projet de loi visant à créer l’agence Santé Québec, une nouvelle société d’État censée rendre le système de santé plus efficace et qui aura notamment le pouvoir de modifier les règles d’ancienneté du personnel.

Le projet de loi 15, qui contient plus de 1000 articles répartis sur 308 pages, reconnaît à « toute personne » le « droit » de recevoir des services de santé adéquats et sécuritaires.

Il prévoit le transfert de nombreuses responsabilités du ministre de la Santé vers la nouvelle agence, qui aura le statut de société d’État.

Les changements vont permettre au gouvernement de fusionner les accréditations syndicales qui passeront de 136 à seulement 4. Cela fera en sorte d’atténuer les pouvoirs des syndicats locaux d’infirmières, comme l’avait dit mardi François Legault. Concrètement, cela voudra dire qu’une infirmière pourra conserver son ancienneté si elle change de région comme lieu de pratique.

Les médecins spécialistes, de leur côté, héritent de nouvelles obligationspour mieux répondre aux besoins de chacune des régions. Leur droit de pratiquer dans un établissement pourrait, par exemple, devenir conditionnel à ce qu’ils se rendent disponibles à un autre endroit sur le territoire un certain nombre d’heures par semaine.

Le ministre crée d’ailleurs une série de nouveaux postes de directeurs à l’échelle des CISSS pour régir le nouveau système : directeur médical, directeurs médicaux de médecine familiale et spécialisée, directeur des soins infirmiers, directeur des services sociaux, etc.

Le ministère scindé en deux

Cette pièce législative constitue l’un des piliers du Plan santé présenté par le ministre à pareille date l’an dernier. Cette réforme, étalée sur trois ans, vise, aux dires du ministre, à rendre le réseau « plus humain et plus performant ».

L’agence va naître de la scission en deux parties du ministère. Ce dernier se réservera les grandes orientations et l’agence serait responsable de la performance quotidienne du réseau.

Le transfert d’employés du ministère vers l’agence se fera sur une base volontaire et ils conserveront le droit de faire demi-tour. Jusqu’à 40 % des 1200 employés du ministère pourraient être appelés à déménager, mais aucune perte d’emploi n’est au programme, assure-t-on.

On a en outre appris mercredi que c’est l’agence et non pas le ministère qui sera en charge du déploiement du futur Dossier de santé numérique (DSN).

D’autres détails suivront.