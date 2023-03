Québec a fait «sa part» dans l’accueil des migrants, dit Legault

François Legault ne veut rien savoir d’accueillir davantage de migrants au Québec, même si la nouvelle entente Ottawa-Washington touchant le chemin Roxham prévoit l’arrivée au Canada de 15 000 demandeurs d’asile supplémentaires.

« Je pense que le Québec, avec 40 000 irréguliers dans la dernière année… je pense qu’on a fait notre part », a souligné le premier ministre du Québec mardi, lors d’une mêlée de presse à l’hôtel du Parlement.

L’annonce vendredi dernier d’un accord bilatéral entre les gouvernements fédéraux américain et canadien prévoit l’accueil de 15 000 migrants de plus en provenance de « l’hémisphère occidental ». Le ministre canadien de l’Immigration, Sean Fraser, a donné peu de détails à ce sujet jusqu’ici, mais a affirmé lundi qu’il espérait ouvrir les frontières à ces nouveaux arrivants au cours des 12 prochains mois.

L’an dernier, le gouvernement fédéral a comptabilisé 39 171 passages irréguliers au chemin Roxham, entre l’État américain de New York et la Montérégie. En janvier et février cette année, ce chiffre a atteint 9392. Le gouvernement Legault voyait là une vague sans précédent qui menaçait la capacité d’accueil du Québec.

Un an avant l’annonce

Vendredi, après plusieurs années de statu quo, le président américain, Joe Biden, et le premier ministre canadien, Justin Trudeau, ont annoncé une révision en profondeur de leur entente migratoire, qui permet aux agents frontaliers de renvoyer dans le pays voisin tout demandeur d’asile qui a récemment traversé la frontière de manière irrégulière, comme par le chemin Roxham. Cet accord de principe était déjà prêt. Et ce, depuis un an.

En matinée, le chef intérimaire du Parti libéral du Québec, Marc Tanguay, s’est interrogé sur la décision du fédéral de maintenir le Québec dans le noir pendant douze mois. « Est-ce que ça a aidé la cause ? Je ne pense pas, parce qu’on a vu des dizaines de milliers [de migrants] arriver de façon désordonnée. Ça a créé des problèmes pour tout le monde, mais au premier titre, celles et ceux qui sont passés par ce processus-là », a-t-il dit lors d’un point de presse à l’Assemblée nationale.

Selon le chef péquiste, Paul St-Pierre Plamondon, le délai entre la conclusion de l’accord et le moment où il a été rendu public démontre « l’absence de rapport de force pour le nationalisme fédéraliste de la CAQ ».

« La CAQ a beau essayer, comme elle l’a fait vendredi, de se vanter et de s’approprier les mérites de cette décision-là, le constat, c’est que la CAQ n’était pas dans le coup », a déploré l’élu de Camille-Laurin.

La co-porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, a elle aussi dénoncé les difficultés du gouvernement du Québec à obtenir les réponses à ses questions. « C’est une des raisons fondamentales pour laquelle notre projet de société nécessite l’indépendance du Québec : c’est de pouvoir être, à ces moments-là, un acteur dont la voix est incontournable », a-t-elle soulevé.

D’autres détails suivront.