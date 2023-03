Le Québec doit résister à toute réduction de son rôle à l’OIF, dit le PLQ

Le Parti libéral du Québec (PLQ) affirme que le gouvernement québécois doit résister à toute modification au rôle de la nouvelle administratrice de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF), Caroline St-Hilaire.

La députée libérale Michelle Setlakwe a affirmé mardi que le Québec a un rôle fondamental à jouer au sein de l’OIF pour le rayonnement de la langue française dans le monde.

« Mme St-Hilaire va arriver en poste incessamment. Quel va être son rôle? Sera-t-il réduit ? Le Québec a sa place au sein de l’OIF, c’est un membre à part entière avec un rôle à jouer, il ne faut absolument pas que ça vienne réduire l’importance de ce rôle », a-t-elle déclaré lors d’un point de presse.

Le Devoir a révélé que la secrétaire générale de l’OIF, Louise Mushikiwabo a annoncé la semaine dernière des modifications à l’organigramme de l’organisation qui lui attribuent la gestion directe d’une dizaine de délégations à travers le monde. Mme Mushikiwabo a également renouvelé les mandats du personnel qui travaillera étroitement avec Mme St-Hilaire, dont son chef de cabinet.

Les représentations extérieures étaient jusqu’ici sous la responsabilité de la personne exerçant la fonction d’administrateur.

Un rapport de consultants externes avait d’ailleurs proposé en 2020 un nouvel organigramme qui confiait hiérarchiquement la gestion de ces bureaux à un service relevant de l’administrateur et non du secrétaire général.

Ce document, préparé par la firme KPMG, a servi de feuille de route à une vaste restructuration de l’OIF amorcée par Mme Mushikiwabo. La secrétaire générale s’est d’ailleurs servie de cette analyse pour effectuer des licenciements.

Mardi, Mme Setlakwe s’est étonnée du moment choisi par Mme Mushikiwabo pour faire des changements concernant la gestion des représentations extérieures.

« Ces changements-là sont arrivés juste avant l’entrée en poste de Mme St-Hilaire, a-t-elle souligné. Est-ce que le gouvernement était au courant, avait-il été informé ? »

Selon la députée libérale, la ministre des Relations internationales, Martine Biron, doit s’expliquer sur cette situation.

« On aimerait avoir des réponses pour ces changements-là qui ont été annoncés. Quel sera l’impact sur le rôle que va assumer Mme St-Hilaire et plus globalement sur le rôle du Québec au sein de la Francophonie », a-t-elle dit.

Le chef libéral intérimaire Marc Tanguay a affirmé qu’il est important de s’assurer que l’OIF soit bien gérée.

« C’est préoccupant ce qu’on entend, ce qui se passe à l’OIF », a-t-il dit.

Plus de détails suivront.