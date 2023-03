Guillaume Cliche-Rivard gonfle officiellement les rangs de Québec solidaire

Le caucus de Québec solidaire (QS) peut compter sur un nouveau joueur. Guillaume Cliche-Rivard a été assermenté mardi comme député de Saint-Henri–Sainte-Anne, devenant ainsi le douzième élu de sa formation.

L’avocat hérite des dossiers de l’immigration, de la francisation, de la justice, des relations internationales et de la francophonie au sein du deuxième groupe d’opposition. Il permet aussi à Québec solidaire de former le plus gros caucus de son histoire, 15 ans après l’élection de son premier député, l’ex-co-porte-parole Amir Khadir.

« Ceux d’entre vous qui se souviennent de son assermentation se souviennent d’un hommage qu’Amir avait rendu à un autre grand député de Mercier : le député Gérald Godin, un grand Québécois, un grand nationaliste qui s’est consacré à construire des ponts entre les Québécois d’ici et d’ailleurs », a relaté mardi le co-porte-parole solidaire Gabriel Nadeau-Dubois, dans les instants qui ont suivi l’assermentation officielle de son nouveau collègue.

Le regard tourné vers M. Cliche-Rivard, « GND » a appelé le député de Saint-Henri–Sainte-Anne à « défendre ceux et celles que la politique oublie trop souvent ». « À l’époque de Godin on trouve des gens qui disent qu’on devrait choisir. Choisir entre défendre ceux qui ont toujours été Québécois et ceux qui ont décidé de le devenir », a-t-il lancé, dans une attaque à peine voilée contre le gouvernement de la Coalition avenir Québec. « Ça, c’est de la vieille politique de division. »

Avocat en droit de l’immigration, M. Cliche-Rivard entend se pencher plus tôt que tard sur les enjeux liés à l’accueil des nouveaux arrivants. Dans son discours devant famille et amis, il a fait connaître ses intentions de « s’éloigner des chiffres ».

« Dans les années 1980, le ministère de l’Immigration sous le gouvernement Lévesque envoyait à chaque personne nouvellement arrivée au Québec une lettre de bienvenue […] dans laquelle il était écrit : “On vous attendait”. Comme les choses ont changé, malheureusement », a-t-il souligné.

« Il faut traiter d’humains de manière humaine », a enchaîné l’élu, quelques jours après la fermeture du chemin Roxham, à la frontière entre les États-Unis et le Québec.

M. Cliche-Rivard a été élu dans l’élection partielle du 13 mars avec une majorité de plus de 2700 voix sur le Parti libéral du Québec, qui était représenté jusque-là par l’ex-cheffe Dominique Anglade.

Comme les trois députés du Parti québécois l’an dernier, le nouveau député de Saint-Henri–Sainte-Anne a évité de prononcer le serment au roi. L’Assemblée nationale avait adopté en décembre un projet de loi pour le rendre facultatif.

Il participera mardi à sa première période des questions au Salon bleu.