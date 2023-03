Le troisième lien a des airs de «projet fantôme», selon l'opposition

Le tunnel Québec-Lévis a beau être inscrit dans le budget du Québec, il a des airs de « projet fantôme », a affirmé l’opposition mercredi, alors même que le premier ministre François Legault refusait de donner des détails sur le sujet.

Le gouvernement Legault a évité de chiffrer d’une quelconque manière les impacts financiers de son projet de tunnel dans le Plan québécois des infrastructures déposé mardi à Québec. La raison, selon le ministre responsable, Jonatan Julien : détailler davantage les coûts anticipés pourrait nuire au processus d’appels d’offres.

Mais l’absence d’engagements clairs de la Coalition avenir Québec (CAQ) par rapport au troisième lien laisse entrevoir un abandon imminent, selon le chef intérimaire du Parti libéral du Québec, Marc Tanguay.

« Je suis un peu tanné de parler d’un projet fantôme », a lancé l’élu de LaFontaine au lendemain du dépôt du budget. « On dépense tellement de temps, d’énergie, de salive, d’encre, de temps radio, de temps TV sur un projet […] qui n’existe même pas dans le budget, pour lequel il n’y a même pas d’étude, puis qui n’est pas justifié. »

La semaine dernière, le ministre de l’Environnement, Benoit Charette, qui avait précédemment affirmé que le tunnel irait de l’avant peu importe les résultats des évaluations environnementales, avait tempéré son appui au projet en affirmant qu’il en parlera « quand le projet sera ficelé ». « Ce n’est pas le cas », avait-il dit.

« On va regarder l’étude »

Les études sur l’achalandage d’un potentiel troisième lien, promises pour le début de l’année, attendent toujours. Interrogé mercredi sur la possibilité qu’il se réalise, le premier ministre François Legault a de nouveau laissé planer le doute. « Écoutez, on va regarder l’étude d’achalandage, puis on va vous revenir avec des données », a-t-il dit.

Relancé sur la possibilité que le tunnel ne soit traversé que par du transport collectif, comme le proposait le Parti québécois, M. Legault a réitéré qu’il attendrait la publication des études.

« C’est un geste politique. De toute évidence, il n’y a pas d’intention. Quand on n’est même pas capable de projeter dans le temps un projet […] qui a pris autant d’espace médiatique que celui-là, c’est qu’on n’a pas l’intention de procéder », a soutenu le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, lors d’un point de presse à l’hôtel du Parlement.

« Donc, je les encourage à continuer à ne pas le budgéter. »

Le co-porte-parole de Québec solidaire Gabriel Nadeau-Dubois, lui non plus, n’est « pas sûr qu’on va voir ça de notre vivant ». « Mon côté optimiste me tend à penser qu’un moment donné la réalité va rattraper la CAQ, la réalité environnementale, la réalité technique d’un énorme projet, d’un projet pharaonique comme celui-là », a-t-il ajouté.

Accosté à l’entrée d’une séance du Conseil des ministres, Jonatan Julien a souligné que « tous les projets de plus d’un milliard [de dollars] qui sont en planification et non en réalisation, comme le tramway, comme le troisième lien […], le chiffre n’apparaît pas ».