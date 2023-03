Plus de privé dans la construction de logements abordables

Le gouvernement de la Coalition avenir Québec concrétise son recours aux entreprises privées dans la construction de logements abordables. Il leur confiera un tiers des 1500 nouvelles unités locatives annoncées dans le Budget du Québec mardi.

L’exercice financier présenté à l’Assemblée nationale par le grand argentier du Québec, Eric Girard, prévoit l’investissement de 60 millions de dollars dans le parc locatif québécois d’ici six ans. Ces fonds doivent servir, selon Québec, à sortir de terre ou à rénover plus de 5000 logements. Or, de ce nombre, seuls 1500 espaces n’avaient pas été annoncés précédemment.

Concrétiser ces nouveaux projets coûtera 303,6 millions de dollars sur cinq ans à l’État québécois. C’est le Programme d’habitation abordable Québec qui s’assurera de les mener à terme.

Au total, donc, Québec financera la construction de 1500 nouveaux logements d’ici 2028, « dont 500 unités » réservées pour le secteur privé. Une pratique qui « scandalise » le Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU).

C’est de la sous-traitance. […] Il n’y a pas de suivi, puis on n’a pas d’assurance. On a aucune garantie qu’on va répondre aux besoins les plus urgents.

« Dans le cadre de programmes sociaux, de confier de l’argent comme ça [au privé], moi je n’ai jamais vu ça », s’est insurgée la porte-parole de l’organisme, Véronique Laflamme, en entrevue avec Le Devoir. « C’est de la sous-traitance. […] Il n’y a pas de suivi, puis on n’a pas d’assurance. On a aucune garantie qu’on va répondre aux besoins les plus urgents. »

La ministre responsable de l’Habitation, France-Élaine Duranceau, a justifié cette décision lors d’une mêlée de presse, mardi. « Ça va faire en sorte de limiter notre risque. Le gouvernement du Québec va donner une subvention “X”, puis le partenaire avec qui on va travailler, il va livrer le nombre d’unités qu’il a promis. S’il y a des dépassements, c’est son affaire », a-t-elle dit.

Fini, AccèsLogis

En entrevue avec le quotidien La Presse le mois dernier, l’élue de la Coalition avenir Québec (CAQ) avait confirmé la disparition prochaine d’AccèsLogis, le programme qui finance la construction de logements sociaux et communautaires au Québec depuis 1997, au profit du PHAQ. Dans son budget de mardi, le ministre Girard a inscrit 191,5 millions de dollars pour « accélérer la réalisation de 3300 logements AccèsLogis », mais ceux-ci avaient déjà été annoncés.

Selon le Parti libéral du Québec, le cinquième budget Girard « confirme l’abandon [du programme] AccèsLogis et des financements sociaux ». Selon Québec solidaire, il signe l’« arrêt de mort du logement social ». « Le gouvernement, même s’il a reconnu qu’il y a une crise du logement, ne met pas les efforts pour corriger le tir d’aucune façon », a signifié le député du Parti québécois Joël Arseneau, mardi.

En campagne électorale l’été dernier, la CAQ s’était engagée à construire 11 700 nouveaux logements abordables. Interrogé sur ce chiffre mardi, Eric Girard s’est contenté de rappeler qu’il y aurait d’autres budgets tout au long du mandat.