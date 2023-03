Des baisses d’impôt pour les Québécois malgré l’incertitude économique

Dans un contexte d’incertitude économique, le gouvernement caquiste de François Legault a accordé mardi aux contribuables québécois 1,7 milliard de dollars de baisses d’impôts annuelles après s’être fixé un nouvel objectif pour la réduction de la dette de l’État.

En déposant son budget pour l’année 2023-2024, le ministre des Finances, Eric Girard, a déclaré qu’il réduira le fardeau fiscal des Québécois, comme promis par la Coalition avenir Québec (CAQ) durant la dernière campagne électorale.

Cette baisse des impôts est financée par une réduction des versements au Fonds des générations, créé en 2006 pour diminuer la dette du Québec.

Pour financer cette mesure qui coûtera 1,7 milliard, les versements au Fonds des générations seront diminués. Ils seront en moyenne de 2,6 milliards par année au cours des cinq prochains exercices budgétaires. Sans la ponction pour réduire les impôts, les revenus consacrés au Fonds des générations auraient été de 3,9 milliards en 2023-2024 et de 5,4 milliards en 2027-2028.





« Je pense qu’on a trouvé le bon compromis, a déclaré mardi M. Girard, lors d’une conférence de presse. Si nous n’avions pas fait de baisses d’impôts, nous aurions réduit la dette nette de 7,5 % en dix ans alors que là on va le faire en 15 ans. Il y a des bénéfices parce qu’on va réduire le fardeau fiscal des Québécois. »

Après avoir atteint ses cibles en matière de diminution de l’endettement, M. Girard s’est fixé un nouvel objectif, soit réduire la dette nette à 32,5 % du produit intérieur brut (PIB) d’ici 2038. Au 31 mars, la dette nette québécoise s’élèvera à 206,8 milliards, soit 37,4 % du PIB.

M. Girard a affirmé que 4,6 millions des 6 millions d’adultes québécois bénéficieront d’une réduction d’impôts à partir du prochain exercice fiscal, qui commence le 1er avril.

Les deux premiers paliers d’impôt sont réduits d’un point de pourcentage pour les contribuables dont le revenu est de moins de 98 450 $. L’économie fiscale maximale sera de 814 $ pour les salaires les plus élevés, tandis qu’elle sera de 210 $ pour une personne dont le revenu annuel est de 40 000 $.

M. Girard s’est défendu de favoriser les Québécois les mieux nantis avec des baisses d’impôt. Il a rappelé la bonification de l’aide aux aînés de 70 ans accordée en décembre.

« C’est une mesure extrêmement importante qui va toucher un million de personnes », a fait valoir le ministre en soulignant également de nouvelles sommes pour l’aide au logement annoncées mardi.

Un stimulus à point

Le ministre des Finances croit que le « stimulus » des baisses d’impôt arrivera à point, à partir de juillet, au moment où l’économie québécoise pourrait frayer dans les eaux d’une récession.

M. Girard maintient d’ailleurs que le Québec est exposé à un risque de 50 % de croissance économique négative au cours du prochain exercice.

« La faiblesse de l’économie est prévue aux deuxième et troisième trimestres de 2023 », a-t-il circonscrit.

Le plan budgétaire met tout de même de l’avant un scénario de référence qui table sur une croissance économique de 0,6 % cette année et de 1,4 % l’année prochaine.

« Les prévisions économiques, ça fluctue », a cependant concédé M. Girard.

L’incertitude actuelle se traduit dans son budget par un scénario alternatif qui avance deux hypothèses, soit une récession avec une baisse de 0,8 % du PIB en 2023-2024, ou une croissance plus forte que prévu, soit 2 %, de l’économie québécoise.

Mardi, M. Girard a référé à la panique bancaire qui a fait chanceler deux banques américaines et une banque suisse, au cours des derniers jours, pour illustrer le contexte actuel.

« Depuis 10 jours, il y a de l’instabilité au niveau des marchés financiers ce qui fait que le scénario plus faible est plus probable que le scénario haussier », a-t-il dit.

Après la flambée du coût de la vie des derniers mois, le plan budgétaire prévoit un retour graduel la normale, avec un taux d’inflation de 3,5 % en 2023 et de 2,2 % en 2024.

Équilibre budgétaire

Le ministre Girard a affirmé que des provisions financières assurent l’atteinte de l’équilibre budgétaire d’ici 2027-2028, comme prévu, peu importe le scénario qui se réalisera.





Le chemin pour y arriver varie légèrement. Par exemple, plutôt qu’un déficit budgétaire de 6,5 milliards prévu dans le budget de 2022-2023, le budget déposé mardi révise ce montant à 5 milliards, en raison de revenus supérieurs au cours des derniers mois.

Le solde budgétaire négatif de 2,3 milliards en 2023-2024, estimé en décembre 2022, a été creusé à 4 milliards, en raison des mesures annoncées mardi dans le budget.

Outre la baisse d’impôt, le plan du gouvernement prévoit une injection de 1 milliard dans le réseau de soins de santé, pour pérenniser notamment les centres de vaccination et de dépistage mis en place durant la pandémie, qui pourraient offrir des services de prélèvements.

Une somme supplémentaire de 740 millions servira aussi l’année prochaine à promouvoir la culture et la langue française, à favoriser l’abordabilité du logement et à fournir des services de garde.

Les dépenses en santé continuent de trôner en tête des portefeuilles ministériels. Elles s’élèveront à 59 milliards en 2023-2024, en hausse de 7,7 % par rapport à l’année précédente. L’éducation suit avec un budget prévu de 20 milliards, soit 6 % de plus que durant l’exercice précédent.

Au total, les dépenses prévues pour l’ensemble des portefeuilles ministériels, au cours de l’exercice qui commencera le 1er avril prochain, sont de 138,4 milliards, en progression de 1,2 %.

Le ministre de l’Économie et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, est celui qui recevra la hausse la plus généreuse, soit 12,3 % de plus dans son portefeuille ministériel. Le superministre disposera d’un budget de 3,7 milliards de dollars, qui le positionne entre celui des Affaires municipales, à 4,5 milliards, et celui de l’Environnement, à 2,3 milliards.

Lunettes roses

Le porte-parole libéral en matière de finances, Fred Beauchemin, a accusé le gouvernement de « voir la vie en rose » avec sa prévision de hausse du PIB de 0,6 % cette année, qui contraste avec la lecture plus pessimiste d’analystes du secteur privé.

M. Beauchemin a référé à la faillite de Silicon Valley Bank aux États-Unis et à la reprise de Credit Suisse qui, selon lui, sont des signes avant-coureurs d’un resserrement du crédit qui n’épargnera pas le Québec.

« Ça réussit à resserrer les conditions bancaires ce qui nous amène encore plus sérieusement vers un ralentissement économique », a-t-il dit.