Drainville déclenche une enquête générale après des cas de violences sexuelles dans les écoles

Face aux cas de violences sexuelles qui se multiplient dans les écoles, le ministre de l’Éducation du Québec, Bernard Drainville, a déclenché une enquête générale.

« Les cas d’allégation concernant des agressions de nature sexuelle se multiplient au Québec », a déclaré ce dernier au Salon bleu de l’Assemblée nationale, mardi après-midi.

Dans un document signé aujourd’hui et envoyé au Devoir, le ministre demande aux fonctionnaires de la Direction générale des affaires internes de faire une enquête « de portée générale » sur « toute situation impliquant des comportements pouvant raisonnablement faire craindre pour la sécurité physique ou psychologiques des élèves ».

À (re) lire : Des violences sexuelles dénoncées dans une école secondaire de Cowansville

Les processus de traitement des plaintes et la gestion administrative des comportements problématiques, qui ont fait l’objet de critiques récemment, seront particulièrement sous la loupe.

Les cas médiatisés d’un enseignant au Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy, d’une éducatrice spécialisée du Centre de services scolaire de la Pointe-de-l’Île et d’un enseignant du Centre de services scolaire des Patriotes ont incité Bernard Drainville à déclencher un tel processus. « Cela pourrait inclure les affaires de Cowansville », a lancé le ministre, après avoir souligné que toutes nouvelles informations peuvent être intégrées à l’enquête.

Des jeunes filles de l’école secondaire anglophone Massey-Vanier, de Cowansville rapportaient lundi être la cible répétée de violences sexuelles de la part d’un garçon de leur établissement, ce qui les ont incité à porter plainte à la Sûreté du Québec (SQ). Les élèves dénoncent ce qu’elles qualifient d’inaction de la part de l’établissement depuis un an et demi, et affirment avoir été plus prises au sérieux par les policiers que par la direction de l’école.

Un rapport final est attendu d’ici le 31 juillet de cette année.