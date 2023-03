Guillaume Cliche-Rivard, porte-parole en immigration et en justice pour Québec solidaire

Le nouveau député de Saint-Henri-Sainte-Anne, Guillaume Cliche-Rivard, pourra en découdre dès la semaine prochaine avec Simon Jolin-Barrette et Christine Fréchette au Salon bleu. Il hérite des dossiers de l’immigration et de la justice dans le cabinet fantôme de Québec solidaire.

Élu en début de semaine dernière, M. Cliche-Rivard sera assermenté mardi prochain à l’hôtel du Parlement. L’avocat spécialisé en immigration s’occupera aussi des enjeux liés à la francisation, à l’intégration et aux relations internationales.

Les députés Andrés Fontecilla, Christine Labrie et Haroun Bouazzi, eux, se voient retirer des responsabilités.

L’agenda du douzième député solidaire s’annonce chargé. « Ce sont effectivement des gros dossiers », a-t-il convenu en entrevue avec Le Devoir lundi.

En immigration, l’année 2023 est synonyme des consultations sur la « planification pluriannuelle ». Cette démarche, qui doit se tenir d’ici la fin de l’été selon le cabinet de la ministre de l’Immigration, Christine Fréchette, permettra au gouvernement de fixer la capacité d’accueil du Québec pour les quatre années à venir.

Déjà, en décembre, la ministre Fréchette avait annoncé que le Québec accueillerait environ 50 000 personnes en 2023. Selon le premier ministre François Legault, dépasser ce chiffre pourrait mettre en danger la survie du français en territoire québécois.

« Derrière les seuils d’immigration, il y a des gens. Puis, des seuils d’immigration, ce que ça crée, en fait, c’est des délais d’attente avant que des familles, des enfants, des femmes soient réunis », a souligné M. Cliche-Rivard. Il entend par ailleurs « plancher sur le retour du Programme de l’expérience québécoise tel qu’on le connaissait » avant la réforme de l’immigration pilotée par le gouvernement caquiste dans son premier mandat.

C’est sans compter le dossier chaud du chemin Roxham. Le gouvernement de la Coalition avenir Québec demande à Ottawa de renégocier l’Entente sur les tiers pays sûrs et de « fermer » cette entrée à la frontière du Québec et des États-Unis, qui a vu passer plus de 39 000 migrants irréguliers en 2022.

« Diplomate »

Guillaume Cliche-Rivard espère démontrer dans les prochains mois sa « diplomatie » en Chambre. « Évidemment, des fois, quand il y a des vies en jeu, puis des rêves en jeu, puis des humains en jeu, ça fait monter un peu les émotions, puis on peut en découdre un peu plus », a-t-il dit.

Sur le plan de la justice, il aura l’occasion de débattre sur la pénurie de juges et d’employés dans les palais de justice. Le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, procède par ailleurs à l’étude d’un projet de loi sur la réforme du droit de la famille.

M. Cliche-Rivard ne prêtera pas serment au roi Charles III mardi prochain, comme la loi le prévoit désormais. Il deviendra donc le deuxième député de l’histoire parlementaire québécoise à conserver sa « virginité monarchique », après le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon.