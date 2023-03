Près du tiers des Québécois exposés à de la mésinformation lors des dernières élections

Près du tiers des électeurs (32%) ont affirmé avoir été exposés à de la mésinformation lors des dernières élections québécoises de 2022, selon un rapport rendu public mercredi.

Il s’agit du double comparé à la campagne électorale canadienne de 2021, où 16 % des Québécois avaient alors indiqué avoir lu, vu ou entendu de la mésinformation. Ce terme inclut les fausses informations diffusées volontairement afin d’induire en erreur, mais aussi celles relayées accidentellement, a expliqué le directeur du Projet sur la désinformation électorale, Mathieu Lavigne, en entrevue avec Le Devoir.

Avec ses collègues, il a recueilli plus de 2,3 millions de publications sur Twitter en lien avec la politique québécoise durant les élections. Ils ont aussi effectué un sondage en deux volets : le premier auprès d’environ 3500 répondants pendant la campagne électorale et le second auprès de 1547 d’entre eux après le scrutin.

Selon les conclusions des chercheurs, la mésinformation ayant circulé sur les réseaux sociaux durant cette période portait surtout sur la pandémie de COVID-19 et l’intégrité du processus électoral. « Une des thématiques qui a vraiment été dominante a été la question de l’utilisation du crayon de plomb pour voter », a dit M. Lavigne, lors d’un évènement tenu mercredi dernier pour le dévoilement du rapport. « Certains pensaient que ça permettrait aux travailleurs électoraux d’effacer les votes ou de les changer. »

Il note que le volume de fausses informations concernant l’intégrité électorale a d’ailleurs atteint un pic lors de la période de vote par anticipation ainsi qu’au lendemain du scrutin.

Cette mésinformation était propagée principalement par un groupe restreint d’internautes méfiants envers les institutions démocratiques, a soutenu Mathieu Lavigne, qui est aussi chercheur affilié au Centre pour les médias, la technologie et la démocratie. Une communauté en ligne qui s’est renforcée dans le contexte de la crise sanitaire, a-t-il poursuivi.

De tels discours trouvent toutefois peu d’appui dans la population générale, a-t-il nuancé.

Parmi les fausses informations que les Québécois disent avoir lues, vues ou entendues durant la campagne électorale, la déclaration erronée — et très médiatisée — de l’ancien ministre de l’Immigration, Jean Boulet, sort du lot. Ils sont 73 % qui indiquent y avoir été exposés.

Lors d’un débat, M. Boulet avait affirmé à tort que « 80 % des immigrants s’en vont à Montréal, travaillent pas, parlent pas français ou n’adhèrent pas aux valeurs de la société québécoise ». Il s’est par la suite ravisé sur Twitter en disant avoir « mal exprimé » sa pensée.

Peu d’influence sur les élections

Tout comme lors du scrutin fédéral de 2021, environ 40 % des Québécois estiment que les fausses informations ont représenté un « problème sérieux » durant les élections en 2022.

Selon ses analyses, rien ne laisse toutefois penser que la mésinformation a pu avoir un impact déterminant sur les résultats des élections, soutient Mathieu Lavigne. « Il n’y a pas eu de mouvement significatif dans les intentions de vote durant la campagne électorale », a-t-il argué.

De plus, 72 % des répondants ont indiqué avoir confiance dans les résultats de l’élection. Ils sont 13 % à avoir affirmé ne pas avoir confiance et 15 % ont dit qu’ils étaient ambivalents ou ne savaient pas. « Le niveau de confiance demeure comparable à celui qu’on a observé lors des élections précédentes », a souligné M. Lavigne.

Ceux qui connaissaient moins le processus électoral avaient généralement moins confiance dans les résultats électoraux, soulève le directeur du projet. Selon lui, davantage d’éducation à ce sujet permettrait d’améliorer la situation.

À titre d’exemple, seuls 53 % des Québécois sondés savaient que tous les votes sont comptés à la main lors des élections québécoises.

Dans la lutte contre la mésinformation, les réseaux sociaux ont aussi leur rôle à jouer, a insisté le chercheur. « On peut exiger davantage de transparence et de responsabilité de la part des plateformes numériques pour mieux comprendre quel contenu est amplifié », a-t-il soutenu.