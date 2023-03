La candidature de St-Hilaire à l’OIF est un exemple de «patronage», selon le PLQ

La proposition de la candidate caquiste défaite Caroline St-Hilaire au poste de numéro deux de la Francophonie est un exemple de « patronage », selon les libéraux, et un choix partisan, pour Québec solidaire.

Le Devoir a révélé mardi que le gouvernement du Québec a soumis la candidature de Mme St-Hilaire à la secrétaire générale de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF), Louise Mushikiwabo.

Le chef libéral intérimaire Marc Tanguay a fait le lien mercredi avec les années où Maurice Duplessis était au pouvoir.

« À l’époque de Maurice Duplessis, on appelait ça du patronage, nommer des personnes qui sont du bon bord », a-t-il dit en point de presse.

Selon M. Tanguay, le choix du gouvernement est une compensation offerte à Mme St-Hilaire, qui n’a pas réussi à se faire élire dans la circonscription de Sherbrooke, où elle était candidate de la Coalition avenir Québec, l’année dernière.

« Caroline St-Hilaire a sûrement de belles qualités pour pouvoir prétendre à de telles fonctions, a déclaré le chef libéral intérimaire. Lorsque le motif principal, si ce n’est l’unique motif, c’est parce qu’on veut faire suite à un “deal” parce qu’elle est candidate défaite de la CAQ, ça ne peut pas être un motif pour nommer des gens. »

M. Tanguay a référé à des informations du Journal de Québec indiquant que le gouvernement avait d’abord envisagé de nommer Mme St-Hilaire déléguée du Québec à Barcelone.

« Ils ont reculé, mais là ils reviennent pour, dans le fond, donner suite au “deal” », a-t-il dit.

Le co-porte-parole de Québec solidaire Gabriel Nadeau-Dubois affirme que la CAQ agit comme les libéraux, qui ont été accusés de faire des nominations partisanes lorsqu’ils étaient au pouvoir.

« C’est des nominations qui sont clairement partisanes, a-t-il dit. C’est exactement le genre de choses dont les Québécois pensaient s’être débarrassé en mettant les libéraux dans l’opposition, et de toute évidence, ça continue sous la CAQ. »

Selon M. Nadeau-Dubois, cette proposition est un retour d’ascenseur en raison de la défaite de Mme St-Hilaire.

« À la CAQ on ne perd jamais vraiment ses élections, a-t-il soutenu. Même quand on les perd, on gagne. »

