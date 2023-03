Legault est prêt à «discuter de tout» dans son balado

Régine Laurent a quitté le plateau de Bonjour tout le monde. Le balado du PM le sourire aux lèvres.

« Qui aurait refusé du temps avec le premier ministre pour discuter de tout ? » a-t-elle lancé au terme d’un tête-à-tête de près de 25 minutes avec François Legault.

Le chef du gouvernement avait invité l’infirmière, qui lui avait d’ailleurs administré sa deuxième dose de vaccin contre la COVID-19, en juin 2021, à l’accompagner dans ses premiers pas dans l’univers de la baladodiffusion.

L’animateur ne perd pas une seconde. Il demande à l’ex-présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec de lui faire part — à l’écart des tables de négociation des conditions de travail des employés du secteur public — non seulement de ses impressions, mais également de pistes de solution au « manque d’infirmières, surtout sur certains quarts de travail », dans le réseau de la santé.

Régine Laurent recommande au premier ministre que les horaires de travail des professionnels de la santé soient élaborés dans chaque « établissement », voire dans chaque « unité de soins ».

« Je pense que vous avez raison : il faut y aller unité par unité », répond M. Legault, assis dans un fauteuil en cuir noir. « Ça demande évidemment de la flexibilité dans les conventions collectives », poursuit-il, avant d’être poliment rappelé à l’ordre par son invitée. Régine Laurent le prie de privilégier le terme « aménagement » à celui de « flexibilité ». Il acquiesce.

COVID et épuisement

Comment attirer du personnel le soir, la nuit ou la fin de semaine ? ajoute François Legault, tout en tenant d’une main ferme son micro. « Il faut peut-être mettre plus d’incitatifs financiers, de primes… ? » suggère-t-il. Le fil du micro descend le long de son veston pour se perdre dans le décor. « Des congés ! Les gens ont besoin de temps », l’interrompt Régine Laurent, avant d’insister sur la nécessité de « bonifier les primes […] en place » en plus d’octroyer des « primes » et des « congés » aux professionnelles prêtes à travailler quelques soirs ou quelques nuits, par exemple.

La pandémie de COVID-19 a « épuisé un peu le personnel », souligne à haute voix le premier ministre dans la salle de conférence de presse montréalaise du gouvernement québécois, qui a été réaménagée pour l’occasion. « Un peu, vous dites ? » rétorque Régine Laurent. « Beaucoup, beaucoup ! » se ressaisit François Legault.

L’ex-cheffe syndicale propose au chef du gouvernement de permettre aux soignantes de stationner leur véhicule le plus proche possible de leur lieu de travail et de mettre la main sur un repas chaud le soir et la nuit. François Legault ne dit pas non.

Régine Laurent profite de son entretien, que l’on peut entendre sur BaladoQuébec et regarder sur YouTube, pour remercier François Legault de lui avoir confié la présidence de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, déclenchée dans la foulée de la séquestration et du meurtre d’une enfant de sept ans à Granby au printemps 2019. « Ça a été une expérience humaine extraordinaire. Mais vous m’avez fait souffrir aussi, parce qu’écouter certains témoignages, il ne faut pas que j’y pense, même pas aujourd’hui », confie-t-elle.

« L’amour de la culture québécoise »

« Il y a tellement de sujets que je veux jaser », poursuit François Legault, voyant le temps filer.

Il demande à Régine Laurent d’énoncer ses vues sur les façons d’assurer la vitalité de la langue française au Québec. « Évidemment, pis c’est délicat d’en parler, mais les Québécois font moins d’enfants, puis, bon, c’est un choix de société. Mais ce que ça veut dire, c’est que la connaissance du français chez les nouveaux arrivants devient une clé pour l’avenir du français », lâche-t-il.

Face à la déferlante de contenus de langue anglaise sur les plateformes de diffusion en continu — que les deux s’abstiennent de nommer —, Régine Laurent invite le gouvernement à nourrir « l’amour de la culture québécoise », de ses poètes, de ses chansonniers, auprès des jeunes Québécois.

François Legault clôt la conversation en demandant à la première invitée de son balado de lui révéler le titre du dernier roman qu’elle a lu.

Maple, de David Goudreault (Stanke, 2022), dit-elle, tout en spécifiant que « ce n’est pas un petit roman ».

En effet, l’« œuvre de fiction déborde de violence, de références explicites au racisme, au multiculturalisme, à l’homophobie, à la claustrophobie, aux drogues dures, à la misandrie, à la misogynie, à l’exploitation sexuelle, aux homicides, aux féminicides et au suicide », peut-on lire dans le traumavertissement imprimé dans les premières pages du polar.

« Il a une façon d’écrire un petit peu coup-de-poing. […] Il y a des tournures de phrases très drôles, mais c’est très dur, ce qu’on a dans Maple », résume le premier ministre.

Balado primoministériel

« Ç’a été passionnant, cet échange », conclut-il, déterminé à enregistrer d’autres épisodes.

Le ministère du Conseil exécutif s’est procuré du matériel pour un total de près de 20 000 dollars pour rendre possible le balado primoministériel, indique le directeur des relations médias et des communications numériques au cabinet du premier ministre, Manuel Dionne.

Il dit avoir convaincu sans difficulté son patron à « rejoindre » les amateurs de balados, qui se tiennent parfois loin des médias traditionnels et des réseaux sociaux fréquentés par le « PM », soit Twitter, Facebook… et TikTok, où il a suspendu ses activités jusqu’à nouvel ordre. « [La baladodiffusion], c’est une façon de consommer de l’information qui risque de croître », fait-il remarquer.

« Des personnalités de divers horizons » défileront toutes les deux ou trois semaines dans le studio du chef du gouvernement, indique Manuel Dionne, qui se garde toutefois d’en faire la liste au Devoir. Chose certaine, les invités « nourri[ront] la réflexion » sur différents enjeux de notre temps, promet-il.