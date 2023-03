«C’est un échec», dit Marc Tanguay au sujet de l’élection partielle

La victoire de Québec solidaire lundi lors de l’élection partielle dans Saint-Henri–Sainte-Anne, un ancien bastion rouge, est un « échec » dont le chef intérimaire du Parti libéral de Québec (PLQ), Marc Tanguay, prend une part de responsabilité.

« Mais c’est un résultat d’équipe également », a-t-il ajouté, lors d’un point de presse tenu à l’Assemblée nationale. M. Tanguay a souligné qu’une analyse de cette défaite sera nécessaire, en refusant de blâmer l’organisation. « Avec les ressources qui ont été mises en action, on a de quoi être fiers. »

Lundi, le solidaire Guillaume Cliche-Rivard a chassé les libéraux de cette circonscription libérale depuis sa création, en remportant 44,5 % des voix lors du scrutin complémentaire. Contestée, Dominique Anglade a quitté la chefferie du PLQ le 7 novembre, puis son siège de députée le 1er décembre dernier. Elle représentait les électeurs de Saint-Henri–Sainte-Anne depuis 2015.

Le Parti libéral du Québec a pour sa part obtenu 28,96 % des voix, alors que le Parti québécois a terminé troisième (11,41 %), la Coalition avenir Québec quatrième (9,36 %) et le Parti conservateur du Québec cinquième (2,69 %).

Ces résultats ne signifient pas que les électeurs du Sud-Ouest montréalais ont tourné le dos aux valeurs libérales, selon le chef par intérim. « Les résultats d’hier ne sont pas le rejet de l’importance de la justice sociale, a-t-il fait valoir. L’élection d’hier n’est pas le rejet de l’importance d’avoir une économie forte pour pouvoir lutter contre les changements climatiques. »

Après avoir félicité M. Cliche-Rivard, Marc Tanguay a salué le dynamisme du candidat libéral défait, Christopher Baenninger, qui a mené une campagne électorale « de tous les instants ». L’entrepreneur social s’est incliné devant l’avocat spécialisé en immigration qui devient ainsi le douzième député solidaire à l’Assemblée nationale.

À la lumière de cet échec, M. Tanguay a rappelé l’ampleur du travail qu’auront les libéraux à faire pour reconnecter avec la population québécoise. « C’est clair qu’hier ce n’est pas un pas en avant », s’est-il désolé.

Le PLQ a connu une défaite historique aux dernières élections québécoises, en récoltant 14,37 % du vote populaire et en faisant élire 21 députés. Il compte désormais 19 députés.

Des résultats « inquiétants »

L’échec cuisant des libéraux dans Saint-Henri-Sainte-Anne est « très inquiétant », selon l’ancienne députée du PLQ Christine St-Pierre. « C’est le message que ça envoie de notre capacité à garder des châteaux forts. Il faut vraiment trouver le moyen de se ressaisir », souligne celle qui a représenté les électeurs d’Acadie de 2007 à 2022.

Si elle demeure libérale, Mme St-Pierre souligne avoir quitté la vie politique et laisse maintenant le soin aux membres du caucus et militants de trouver le chemin pour remonter la pente. Chose certaine, ces résultats ne sont pas attirants pour de potentiels candidats à la chefferie du PLQ, dit-elle.

Il est possible que plusieurs électeurs ayant voté pour Dominique Anglade à l’automne dernier aient décidé de ne pas se rendre aux urnes cette fois, avance l’ancienne journaliste. « Ils étaient probablement fâchés et déçus qu’elle ait été écartée de façon aussi cavalière de la direction du parti », dit-elle.

L’échec des libéraux à garder Saint-Henri-Sainte-Anne dans leur giron démontre que l’ex-cheffe du PLQ « était plus populaire que le parti » lui-même, affirme Jeremy Ghio, ancien directeur des communications de Mme Anglade.

La reconstruction de la formation politique nécessitera sans doute plusieurs cycles électoraux, poursuit-il. « Ça prend du temps à construire une maison. Les militants devront être patients avec le prochain chef », avertit M. Ghio.