Des familles se sentent exclues de la réforme Jolin-Barrette

Le ministre Simon Jolin-Barrette fait preuve d’« étroitesse » en refusant d’inscrire la pluriparentalité dans le Code civil du Québec, déplorent des familles, qui s’estiment invisibilisées par la nouvelle réforme du droit de la famille.

Karine Messier Newman voulait « connaître la maternité, la grossesse, la naissance ».

Il y a une dizaine d’années, elle et sa conjointe ont entrepris le projet de fonder une famille biologique. Après avoir évalué l’option de la fécondation in vitro, elles se sont vite rendues à l’évidence. « On voulait un papa pour nos enfants », lance la mère de famille en entrevue avec Le Devoir.

Le couple s’est donc mis à la recherche d’un donneur souhaitant s’impliquer dans la famille. Après deux ans, les deux femmes ont enfin trouvé l’heureux élu. À trois, ils élèvent aujourd’hui deux petites filles de six et huit ans.

Les familles pluriparentales comme celles de Karine Messier Newman n’existent pas dans le Code civil. Selon le cadre juridique actuel, une famille compte un parent ou deux, pas trois, pas quatre. Résultat : dans ce cas bien précis, seules les mères ont des liens familiaux au regard de l’État. Le père en est privé.

En février dernier, le ministre de la Justice Simon Jolin-Barrette a déposé un nouveau projet de loi dans le but de réformer le droit de la famille. Ses propositions excluent de nouveau la notion de pluriparentalité. « Il n’y a aucune étude qui démontre que c’est favorable aux intérêts des enfants d’avoir plus de deux parents », a-t-il allégué en conférence de presse.

Ça ne reconnaît pas ce que des enfants vivent déjà. Je trouve ça épouvantable de les exclure comme ça.

Quelques jours plus tôt, la Coalition des familles LGBT+ s’était tournée vers les tribunaux pour contester le cadre législatif actuel. L’organisme souhaite que « les familles de plus de deux parents soient légalement reconnues au Québec ». Il témoignera aussi en commission parlementaire dans le cadre de l’étude du projet de loi de M. Jolin-Barrette.

« Quand tout va bien entre les parents, c’est super, mais la loi sert aussi à quand ça va moins bien, soutient Karine Messier Newman. Si par exemple vient une mésentente entre les parents, il faut assurer le droit de chaque parent d’être présent [pour les enfants]. »

Problèmes à répétition

France Desilets est la mère de deux jeunes nés au début des années 2000. Elle les a élevés avec son ex-conjointe Claudine Dugas, et avec un homme, David Baker. Lorsque son fils est né, elle n’a pas pu être incluse sur son certificat de naissance.

« Le premier problème qu’on a vécu à cause de ça, c’est à l’hôpital, dans les deux premiers mois. Notre garçon a été hospitalisé pendant une semaine, et je n’étais pas reconnue du tout. Je n’avais pas de mot à dire. Je ne pouvais pas aller le visiter si Claudine n’était pas avec moi », relate-t-elle.

Puis, quand sa fille est née, c’est le nom du père qui a été évacué des documents officiels. « Ce sont des problèmes de tous les jours. Voyager, c’est un privilège, mais on n’a pas les mêmes droits que deux parents. Si David veut aller quelque part avec ma fille, il lui faut une lettre de moi et [Claudine] », indique-t-elle.

Sébastien, qui nous parle anonymement pour protéger l’identité de ses enfants, est le père d’une famille formée de trois parents. Son nom n’apparaît pas sur les certificats de naissance de ses jeunes.

Issu de l’immigration, il a « toujours été affecté » par la loi québécoise. « Mes enfants pourraient bénéficier de soins de santé couverts par mon régime de santé à l’étranger, mais vu qu’il n’y a pas de lien direct, ça devient compliqué », affirme-t-il.

Ouverture ?

La Colombie-Britannique et l’Ontario font partie des provinces qui reconnaissent légalement les familles formées de plus de deux parents. Au Québec, la ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, s’est déjà dite « ouverte » le temps de quelques heures à changer la loi. Elle a reculé le jour même.

« Je n’en reviens pas qu’on soit en retard là-dessus, parce que le Québec a toujours été à l’avant, lance France Desilets, indignée. [La loi] ne reflète pas la réalité qu’on vit, moi et ma famille, depuis maintenant 22 ans. »

Karine Messier Newman déplore la « vision archaïque de la famille » du ministre Jolin-Barrette. « Je le trouve étroit. Ça ne reconnaît pas ce que des enfants vivent déjà. Je trouve ça épouvantable de les exclure comme ça. »

L’étude du projet de loi 12 réformant le droit de la famille s’ouvrira la semaine prochaine, à Québec.