Québec a retiré du financement aux présumés postes de police chinois

Le gouvernement du Québec a mis fin à une subvention annuelle de plus d’un million de dollars après avoir constaté il y a deux ans des problèmes de gestion dans des organismes soupçonnés par la Gendarmerie royale du Canada (GRC) de dissimuler des « postes de police » de l’État chinois dans la région de Montréal, a appris Le Devoir.

Le Centre Sino-Québec de la Rive-Sud (CSQRS) et le Service à la famille chinoise du Grand Montréal (SFCGM) sont la cible d’une enquête de la GRC depuis quelques semaines, à la suite d’allégations d’ingérence étrangère en sol canadien et québécois.

Le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) a confirmé lundi avoir retiré son soutien financier aux deux organismes après avoir fait des vérifications sur leur gestion, durant l’exercice financier 2020-2021.

« Considérant les constats soulevés à la suite des travaux de conformité, le ministère a pris la décision de mettre fin aux partenariats dans le cadre des ententes signées en vertu du Programme d’accompagnement et de soutien à l’intégration (PASI) pour les deux organismes », a déclaré la porte-parole Arianne Méthot.

Le MIFI a pris cette décision après avoir vérifié les aspects liés à la gouvernance, à la saine gestion et à la reddition de comptes pour la période de 2016 à 2020.

Le ministère continue de traiter avec les deux organismes dans le cadre de son programme de francisation.

« Une vigilance accrue a cependant été exercée quant au respect des engagements prévus aux contrats de même qu’à l’émergence de toute situation susceptible de nuire à la bonne conduite des cours », a indiqué Mme Méthot.

Dans le cadre de son entente, le CSQRS et le SFCGM fournissent des locaux et assurent la logistique pour accueillir les étudiants aux cours de francisation, qui sont donnés par des professeurs employés par le MIFI.

Entre 2018-2019 et 2020-2021, le CSQRS, situé à Brossard, a reçu 1,5 million de dollars dans le cadre du PASI. Le SFCGM, dont les locaux sont à Montréal, a quant à lui bénéficié de 3 millions durant la même période.

Le cabinet de la ministre de l’Immigration, Christine Fréchette, s’en remet à l’enquête policière en cours.

« C’est préoccupant, toutes les allégations qui sont sorties sur cet organisme », a déclaré le porte-parole Alexandre Lahaie.

La directrice générale des deux organismes, Xixi Li, également conseillère municipale à Brossard, n’a pas donné suite à une demande d’entrevue du Devoir.

Reddition de comptes

Alors député libéral de La Pinière, Gaétan Barrette était intervenu auprès de Mme Li au moment où il avait été informé des constats du MIFI concernant sa gestion non conforme.

« Ils ont fait une reddition de comptes et ils ont trouvé que ça pourrait être plus clair, et j’ai acquiescé à ça. Je ne dis pas qu’il y a des irrégularités », a-t-il assuré.

Avant que la GRC confirme la semaine dernière au Journal de Montréal la tenue d’une enquête sur les deux organismes, M. Barrette n’avait jamais entendu d’allégations de ce genre à propos du CSQRS ou de sa directrice générale.

« En matière d’ingérence politique, personne de la communauté chinoise ne m’a mis en garde de quelque façon que ce soit envers elle », a-t-il dit.

L’automne dernier, la GRC avait ouvert une première enquête après avoir reçu des informations indiquant que la Chine aurait installé des postes de police et harcelé des expatriés chinois au Canada.

Joint par Le Devoir, un membre du conseil d’administration du CSQRS, Bernard Ouellet, a affirmé que le gouvernement de la République populaire de Chine avait cessé son financement.

« Présentement, il n’y en a plus, et ça fait longtemps, a-t-il affirmé. Il n’y avait rien de caché dans tout ça. »

M. Ouellet, en poste depuis la fin de l’été dernier, a exprimé sa surprise devant l’enquête de la GRC.

« Je n’ai aucun indice pouvant me laisser croire qu’il y aurait une infiltration d’une façon ou d’une autre », a-t-il dit.

M. Ouellet, un doctorant qui effectue une recherche sur la communauté chinoise, soupçonne la GRC d’avoir confirmé qu’elle enquêtait parce qu’elle est à court d’informations.

« C’est une technique d’enquête qui crée des dommages collatéraux sur l’organisation », a-t-il déploré.

Une analyse

Le CSQRS bénéficie également d’un soutien du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) depuis 2019. Le MSSS lui versera 175 068 dollars en 2023, dans le cadre du Programme de soutien aux organismes communautaires. L’organisme a reçu 447 169 dollars au cours des trois années financières précédentes.

Le SFCGM, également visé par l’enquête de la GRC, a pour sa part reçu 410 258 dollars du MSSS depuis 2019 dans le cadre du même programme. Une somme supplémentaire de 189 490 dollars lui sera versée cette année.

Danny Raymond, du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, a affirmé que le dossier du SFCGM faisait l’objet d’une analyse à la suite des récentes révélations.

« C’est une situation très préoccupante, que nous prenons très au sérieux », a-t-il dit en précisant qu’une décision est à venir cette semaine.

La GRC a confirmé au Devoir lundi que 15 signalements ont été reçus concernant des allégations d’ingérence étrangère depuis la publication de reportages la semaine dernière. « Nous en sommes à l’étape de l’analyse » , a affirmé le sergent Charles Poirier.

Il n’a pas été possible de savoir combien de signalements avaient été reçus avant la semaine dernière.

« L’enquête sur les présumés postes de police chinois au Québec est en cours depuis quelques semaines déjà, a affirmé M. Poirier. […] Cette enquête serait un exemple clair d’ingérence étrangère en sol canadien et québécois. »