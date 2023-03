Éric Caire prêt à s’expliquer en commission parlementaire sur la crise à la SAAQ

Le ministre de la Cybersécurité et du Numérique, Éric Caire, se dit prêt à se présenter en commission parlementaire s’il le faut pour répondre aux questions concernant les dérapages liés au virage numérique à la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ). Il nie cependant avoir été informé depuis des mois des possibles défaillances du nouveau portail SAAQclic.

De passage lundi à la succursale de la SAAQ du Carrefour Langelier en compagnie de la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, Éric Caire a soutenu qu’en temps voulu, une « autopsie » de cette crise serait faite.

« Les commissions parlementaires sont souveraines. Elles prennent leurs décisions. Alors si la commission décide de se saisir du mandat d’initiative et qu’elle me convoque, je répondrai très certainement à cette convocation-là », a-t-il indiqué lorsque questionné sur la demande de l’opposition libérale pour qu’il s’explique devant cette instance.

À la veille du retour des députés à l’Assemblée nationale, M. Caire a cependant tenu à rappeler que l’opposition avait la possibilité de questionner les ministres en chambre, notamment à la période de questions.

Éric Caire a admis que les communications faites à la population concernant le Service d’authentification gouvernementale (SAG) avaient été insuffisantes. En revanche, il a nié avoir été informé dès l’été dernier du potentiel fiasco à venir avec le portail SAAQclic, tel que le rapportait jeudi dernier le Journal de Montréal. « Le bureau parlementaire se trompe et j’ai des documents qui prouvent que dès le mois de juin, la SAAQ nous disait que tout était ouvert, que les dépenses étaient en deçà de ce qui avait été budgété et qu’ils étaient confiants de livrer le système le 3 janvier. »

Il n’a pas voulu montrer du doigt un responsable pour les défaillances du système. « Aujourd’hui, ce qu’on veut, c’est de régler le problème. Ce qu’on veut, c’est que les Québécois aient des services dans des délais raisonnables et qu’ils repartent des bureaux de la SAAQ avec le sourire », a-t-il dit. « Après, on fera l’autopsie de tout ça. Soyez sans crainte, toutes les questions seront posées et on va aller chercher les réponses. Mais pour l’instant, je pense que ce que les gens veulent, c’est du service. Les coupables ne se sauveront pas. »

Le ministre affirme par ailleurs qu’aucun incident de sécurité ou de vol d’identité n’a été détecté avec SAAQclic et ses 116 000 comptes créés. « Il faut comprendre que le Service d’authentification gouvernementale [SAG] sera, à terme, le service utilisé par l’ensemble des services numériques du gouvernement. Donc, on ne veut pas que Mary Poppins ou Luke Skywalker puisse s’ouvrir un compte SAAQ. »

Informer des temps d’attente

Bien que les files d’attente se soient en partie résorbées aux succursales de la SAAQ, Québec a demandé à tous les points de service ainsi qu’aux mandataires d’afficher les temps d’attente moyens pour leurs services.

Selon la ministre Guilbault, dès mardi, de nombreux points de service devraient être en mesure de donner ces informations. « Les gens vont au moins avoir une idée de ce qui est disponible et pouvoir mieux planifier leurs déplacements », a-t-elle souligné.

Depuis lundi matin, du personnel additionnel est présent dans sept succursales de la SAAQ à Montréal, Laval, Longueuil, Québec, Gatineau, Saguenay et Drummondville afin d’aider personnes ayant de la difficulté à s’inscrire sur le portail numérique du gouvernement. « Si ça fonctionne bien, on pourra le déployer ailleurs », a précisé Geneviève Guilbault.

La ministre a aussi annoncé avoir signé un décret pour permettre de reporter au 12 juin la date butoir pour l’enregistrement des camionneurs à l’International Registration Plan, enregistrement qui venait à échéance le 31 mars. « Aucun ne va écoper de conséquences du fait qu’on peut avoir certains ralentissements dans divers points de service de la SAAQ », a-t-elle soutenu. Cette mesure s’appliquera à l’ensemble des quelque 5050 camionneurs touchés même si certains d’entre eux peuvent le faire en ligne.

Vendredi dernier, Mme Guilbault avait par ailleurs annoncé la prolongation, jusqu’au 1er juin, de la validité des permis de conduire venus à échéance entre le 26 janvier et le 9 mars.

Geneviève Guilbault, qui avait écourté son voyage en Europe pour s’occuper de la crise à la SAAQ, a rappelé l’importance du virage numérique entrepris à la SAAQ. « La raison pour laquelle on a fait ce virage [numérique] à la SAAQ, c’est pour avoir des services en ligne gouvernementaux modernes, efficaces et tournés vers l’avenir. On ne peut pas à la fois rire du gouvernement avec ses fax et se demander pourquoi on fait ce virage-là vers des services numériques en ligne. Je pense qu’on doit tous être derrière le projet de la SAAQ. […] C’est un gros défi. »