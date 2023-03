Un appui record des partisans du PQ à Paul St-Pierre Plamondon

Près de six mois après avoir récolté les pires scores de l’histoire du Parti québécois (PQ), Paul St-Pierre Plamondon est non seulement « toujours vivant », il récolte un appui quasi unanime des partisans de la formation souverainiste.

Le leader péquiste a amassé samedi 98,5 % des voix dans son vote de confiance au congrès des membres de la formation politique. C’est le meilleur résultat dans un tel exercice de l’histoire du parti ; plus que Pauline Marois en 2011 (93,1 %), que Jean-François Lisée en 2017 (92,8 %), ou encore Jacques Parizeau en 1991 (92 %).

La foule était visiblement conquise. En matinée, c’est au son de la chanson Toujours vivant de Gerry Boulet et sous un tonnerre d’applaudissements qu’il avait fait son entrée dans la salle des délégués du 18e congrès du PQ. Le vers d’oreille du rockeur québécois a de nouveau retenti après l’annonce du résultat du vote de confiance, en fin d’après-midi. « Nous sommes non seulement toujours vivants, mais en fait, nous sommes plus forts et plus motivés que jamais », s’est réjoui M. St-Pierre Plamondon au moment d’aborder son résultat record, un résultat « surprenant » à ses yeux.

« J’ai jamais attendu 98,5 %, à la lumière des résultats que les chefs précédents ont obtenus », a-t-il confié samedi aux journalistes, avant d’affirmer qu’il « faut le prendre avec modestie ». Bernard Landry est le dernier leader péquiste à avoir jeté la serviette après un vote de confiance ; en 2005, il avait quitté après avoir obtenu 76,2 % des appuis.

Résultats électoraux

À l’échelle nationale, le soutien de la population québécoise au PQ de « PSPP » a de nouveau chuté aux dernières élections générales. Moins de 15 % des électeurs ont accordé leur vote au PQ en 2022, contre 17 % en 2018. Résultat : le parti ne peut compter que sur trois députés à l’Assemblée nationale.

Interrogé sur les contradictions entre ses résultats au sein du parti et chez l’électorat québécois, M. St-Pierre Plamondon s’est risqué à une analyse : les membres du PQ ont fait ce choix, « fort probablement parce qu’ils nous encouragent à travailler comme on le fait en ce moment et qu’ils sont conscients que ce qu’on veut réaliser pour le Québec et pour l’avenir, c’est un défi qui est colossal ».

Le député de Camille-Laurin maintient, malgré le résultat du 3 octobre, que « c’est très intéressant, ce qui se passe en ce moment au Parti québécois ». Le parti est « la deuxième force politique au Québec », a-t-il lancé samedi. « Ça fait deux sondages de suite qu’on est deuxième », a-t-il remarqué, une semaine et demie après la publication d’un coup de sonde Léger-Le Devoir qui accorde 18 % des intentions de vote au PQ, contre 17 % pour Québec solidaire et 14 % pour le Parti libéral du Québec.

Livre bleu, vote à 16 ans, contraception

Le 18e congrès ordinaire du PQ s’est tenu sous le slogan « assumer ses convictions ». Une des propositions-phares portait sur le dépôt d’un « livre bleu » sur l’indépendance. Il sera déposé en 2025.

Les membres du PQ se sont par ailleurs positionnés en faveur d’une proposition visant à rendre gratuite la contraception sur ordonnance. Ils ont également rejeté l’idée de rabaisser l’âge du vote à 16 ans.