QS ne prend «rien pour acquis» dans Saint-Henri-Sainte-Anne

« On est conscient depuis le début que c’est loin d’être gagné d’avance : rien n’est acquis, rien n’est gagné », a affirmé le co-porte-parole de Québec solidaire (QS) Gabriel Nadeau-Dubois lors du bilan de campagne de son parti, dans Saint-Henri-Sainte-Anne.

Tenue dans les locaux du candidat Guillaume Cliche-Rivard, la conférence de presse réunissait la majorité des députés montréalais de QS, ainsi que plusieurs dizaines de bénévoles. Ceux-ci s’apprêtaient à mener une opération de porte-à-porte tout l’après-midi dans la circonscription.

« On sait qu’on fait campagne dans un château fort libéral, il y a une côte à remonter », a poursuivi M. Nadeau-Dubois. « Une victoire solidaire permettrait aux gens du quartier d’enfin tourner la page sur 35 ans de députés libéraux », a-t-il soutenu.

Selon les plus récentes projections du site de projections électorales Qc125, le Parti libéral du Québec (PLQ) et QS sont nez à nez, recueillant chacun 33 % des intentions de vote. Le PLQ est représenté par Christophe Baenninger, candidat défait dans Sainte-Marie Saint-Jacques aux dernières élections.

La Coalition Avenir Québec, le Parti québécois et le Parti conservateur du Québec se situent loin derrière, respectivement à 16 %, 10 % et 4 %. Leurs candidats sont Victor Pelletier, Andréanne Fiola et Lucien Koty.

À nouveau candidat local pour QS après sa défaite aux dernières élections générales, l’avocat en immigration Guillaume Cliche-Rivard affirme sentir « un bon momentum » sur le terrain.

Il affirme que l’enjeu principal dont il entend parler sur le terrain est celui du logement. « La crise du logement frappe tellement fort Saint-Henri Sainte-Anne. Il faut absolument mettre en place des mesures claires, fortes et rapides pour permettre aux gens de s’en sortir avec le logement. »

Photo: Violette Cantin Le Devoir

Le PLQ mobilisé

Pour les deux partis qui mènent dans les projections, l’enjeu est important : une victoire de QS lui permettrait de faire élire un douzième député, et d’ainsi atteindre le seuil requis pour être reconnu de facto comme groupe parlementaire. Pour le PLQ, une victoire prouverait la vitalité du parti dans une circonscription connue comme l’un de ses fiefs depuis 1992.

Pour l’ex-ministre libérale Christine St-Pierre, la pression demeure dans la cour du PLQ. « Le parti a toujours eu cette circonscription, alors que si QS perd, ils pourraient toujours dire “on n’a jamais gagné cette circonscription, on a fait tout ce qu’on pouvait”. »

Elle croit malgré tout à une « victoire serrée » du Parti libéral lors du scrutin, qui aura lieu lundi prochain. « Je pense que le PLQ a de très bonnes chances de gagner ; ils ont travaillé très fort et ont démontré énormément d’énergie sur le terrain », note-t-elle.

Mme St-Pierre ne croit pas au scénario d’une défaite libérale, mais croit tout de même que ce « ne serait pas la fin du monde » si celle-ci survenait.

Il s’agit du sprint final pour les partis, qui se mobilisent activement pour les derniers jours de campagne. Vendredi, le candidat libéral Christophe Baenninger s’est adonné à une séance de porte-à-porte dans le comté, en plus de visiter une maison de retraite.

Le candidat caquiste, Victor Pelletier, a également effectué plusieurs activités électorales dans la dernière semaine, dont une séance de porte-à-porte avec la ministre de l’Enseignement supérieur, Pascale Déry.

Jeudi soir, la candidate péquiste, Andréanne Fiola, a rencontré des électeurs dans la circonscription en compagnie du chef de la formation, Paul St-Pierre-Plamondon.