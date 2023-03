Évincer des locataires pour des Airbnb devrait être interdit, estime Québec solidaire

Afin d’éviter que des locataires soient mis à la rue pour faire place à des logements Airbnb, Québec solidaire demande au gouvernement de François Legault d’interdire les évictions de locataires pour la conversion en hébergement touristique dans l’ensemble du Québec.

« Pour certaines personnes, les Airbnb, ce sont de belles photos de voyage. Mais pour bien du monde en ce moment à Montréal, les Airbnb, c’est un cauchemar », a expliqué le co-porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, mercredi, à l’occasion d’un point de presse à la place Simon-Valois, dans Hochelaga-Maisonneuve.

À ses côtés, Jean-François Raymond et Sylvain Roy, ont témoigné de l’anxiété qu’ils subissent depuis qu’ils ont reçu un avis d’éviction de leur propriétaire.

Locataire dans un logement de la rue Ontario, Jean-François Raymond, 58 ans, devra quitter son logement le 1er juillet prochain parce que le nouveau propriétaire de l’immeuble où il habite depuis 22 ans veut mettre en location les logements sur la plateforme Airbnb. Son voisin aussi devra quitter le logement qu’il occupe depuis 54 ans. « On vit un stress effrayant, des inquiétudes à savoir où on va s’installer », a déploré M. Raymond. « On n’aura plus les moyens de vivre sur l’île. »

Sylvain Roy, lui, habite depuis 25 ans un logement du Vieux-Montréal acheté en décembre par une corporation. À l’instar des 15 autres locataires, il a reçu un avis d’éviction en raison d’un changement d’affectation de l’immeuble pour un usage d’hôtel. Seuls trois locataires ont décidé de défendre leurs droits devant le Tribunal administratif du logement (TAL).

« Le pire, c’est qu’en ce moment, tout ça au Québec est parfaitement légal. La loi permet aux propriétaires de faire des évictions pour convertir leurs logements en Airbnb permanents pour des touristes quand ceux-ci sont situés dans des zones non réglementées », a rappelé Gabriel Nadeau-Dubois.

Il estime qu’en pleine crise du logement, la CAQ devrait interdire cette pratique. « C’est facile à faire. Ça ne coûte absolument rien au gouvernement. On peut faire ça très vite. On parle d’un amendement très simple au Code civil du Québec pour retirer la conversion en hébergement touristique comme motif d’éviction prévu par la loi », a-t-il dit.

